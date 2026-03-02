강원FC, 김동현·황은총과 함께하는 유스 아카데미 클리닉

사진=강원FC 제공

강원FC 김동현과 황은총이 유스 아카데미 회원들과 만난다.

강원FC는 오는 3일 오후 4시 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두리 726-1 강원FC 유스아카데미에서 선수단 클리닉을 진행한다. 이날 행사에는 김동현과 황은총이 참석한다. 두 선수는 일일 선생님으로 나서 유스 아카데미 회원들에게 특별한 추억을 선물한다.

두 선수가 참석하는 축구 클리닉은 선수 소개와 인사로 시작해 레크리에이션과 미니게임으로 이어진다. 이어 사인회와 사진 촬영으로 행사가 마무리된다. 선수들은 약 1시간 30분 동안 유스 아카데미 회원들과 알찬 일정을 함께한다.

김동현은 “유소년 친구들과 함께 시간을 보낼 수 있는 기회가 생겨서 기대된다. 유소년 친구들이 좋은 선수가 될 수 있도록 많은 것을 알려주고 싶다. 같이 좋은 시간 보내고 오도록 하겠다”고 말했다.

강원FC 유스 아카데미는 강원FC에서 직접 운영하는 유소년 센터로 강원특별자치도 춘천에 위치해있다. 선수 출신 지도자들이 체계적인 교육을 통해 축구 인재를 양성하고 있다. 지난 2022년 개관하여 현재 취미반과 강원FC U12 선수반을 운영하고 있다. 실내, 실외 구장 각 1면과 어린이 보호 차량 운영까지 최고의 시설과 안전한 환경 속에 도내 대표 유스 아카데미로 자리매김하고 있다. 회원 가입은 강원FC 유스 아카데미(010-8493-9994/033-262-4600)로 문의하면 된다.

