티파니 ♥변요한, 혼인신고 후 ‘맞팔’…당당한 럽스타그램 시작

사진 = 변요한 SNS 계정

그룹 소녀시대 출신 가수 겸 배우 티파니 영과 배우 변요한이 혼인신고를 마친 가운데, SNS ‘맞팔’로 당당한 럽스타그램의 시작을 알렸다.

티파니 영은 최근 변요한의 공식 계정을 새롭게 팔로우했다. 그동안 소녀시대 멤버들만을 팔로우해왔던 그가 변요한을 추가하면서 팬들의 이목을 집중시켰다. 계정 개설 이후 오랜 시간 동안 팔로우 목록에 큰 변동이 없었던 만큼, 이번 추가는 더욱 특별하게 받아들여지고 있다.

변요한 역시 동료 배우와 소속사 관계자 등 소수만 팔로우하던 기존 목록에 티파니 영을 추가하며 화답했다. 혼인신고 직후 SNS를 통해 서로를 ‘맞팔’한 두 사람은 자연스럽게 부부임을 인증하며 앞으로의 행보에 대한 기대를 높였다.

앞서 지난달 27일 변요한의 소속사 팀호프는 공식 입장을 통해 “배우 티파니 영과 변요한은 오늘 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 혼인신고를 마쳤다”고 밝혔다.

두 사람은 지난해 12월 결혼 전제로 교제 중이라는 사실이 알려지며 화제를 모았다. 2024년 공개된 디즈니+ 오리지널 ‘삼식이 삼촌’을 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 공개 연애 약 2개월 만에 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다.

결혼식과 관련해서는 “구체적인 시간이나 장소 등 확정된 내용은 없으며, 향후 가족들을 모시고 감사의 마음을 나누는 예배 형식의 간소한 결혼식을 조심스럽게 고려하고 있는 단계”라고 전했다. 일각에서 제기된 혼전임신 의혹에 대해서는 “사실 무근”이라고 선을 그었다. 결혼을 전제로 교제해온 만큼 혼인신고를 먼저 진행했을 뿐이라는 설명이다.

한편 티파니 영은 최근 SBS 서바이벌 예능 ‘베일드 컵’ 심사위원으로 활약했으며 최근 ‘엑스 더 리그’ MC 합류 소식을 전했다.

변요한은 최근 넷플릭스 영화 ‘파반느’에 출연했으며 차기작으로 영화 ‘타짜: 벨제붑의 노래’ 촬영을 마친 상태다. 이 밖에도 영화 ‘파문’, ‘손 없는 날’ 등 다양한 작품 소식을 전하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]