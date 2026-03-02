아이돌 최초? 크레용팝 초아 쌍둥이 출산, 모유수유 공개

사진 출처=초아 인스타그램

아이돌 그룹 크레용팝 출신의 멤버 초아가 건강한 일란성 쌍둥이 출산 소식을 알렸다.

지난달 28일 초아는 자신의 SNS 인스타그램을 통해 “2026년 2월 27일 큐트 2.46kg 하트 2.38kg 지구별 도착”이라는 문구와 함께 일란성 쌍둥이를 출산한 후의 모습을 공개했다. 여러 장의 사진에는 포대기에 싸여 얌전히 누워 있는 두 아이의 모습과 함께 직접 모유 수유를 하는 초아의 모습이 함께 올라와 주목을 받았다. 이외에도 출산 후 회복 중인 모습, 미역국이 포함된 식사, 남편과 함께 아이들을 바라보며 흐뭇하게 웃는 모습 등이 포함됐다.

초아는 “태어나자마자 둘 다 우렁차게 울면서 이중창 화음 넣어 수술방 선생님들 빵 터지신 트둥이들”이라는 글과 함께 아이들은 물론 자신 또한 건강하다는 사실을 전했다. 특히 “니큐 없이 바로 엄마아빠랑 함께 지내며 24시간 모자동실중!!”이며 “초보 엄마아빠 허둥지둥 잠 한숨 못잤지만 그저 너무 행복하고 좋기만 하네요”라고 행복한 심정을 솔직하게 드러냈다.

특히 이전 2022년 자궁경부암 진단을 받고 투병했던 초아였기에 이번 출산은 더욱 각별한 의미를 가진다. 초아는 “2023년 첫 자궁암 수술을 받았던 이곳에서 2026년 이렇게 건강하게 일란성 쌍둥이 하트큐트를 만나게 되다니 정말 기적같고 감사한 일입니다”라고 적어 보는 이들에게 더욱 감동을 줬다.

누리꾼들은 “너무너무 축하해”, “고생했어”, “몸조리 잘하세요”등 다양한 축하와 응원의 댓글을 보냈다.

어려운 시기를 극복하고 축복을 맞이한 초아는 “앞으로 펼쳐질 우리 네가족의 앞날 얼마나 재밌고 신날지 감도 안옴 엄마아빠랑 같이 잘 살아 보자! 사랑해”라며 행복한 가정을 꾸릴 것을 다짐했다.

