장항준·유해진·박지훈 사고쳤다…‘왕사남’ 900만 돌파

900만 관객을 넘어선 영화 ‘왕과 사는 남자’가 ‘천만 영화’ 고지를 향해 달린다.

쇼박스에 따르면 ‘왕과 사는 남자’가 개봉 27일째인 3월 2일 오후 누적 관객수 900만 명을 돌파했다. 사극 최초로 천만 영화를 달성한 ‘왕의 남자’(50일)와 탄탄한 서사와 배우들의 열연으로 수많은 명장면을 남긴 영화 ‘광해, 왕이 된 남자’(31일)보다 빠른 속도다.

800만 관객 돌파 하루만에 900만 고지를 넘어섰다. 쇼박스는 이날 오후 SNS에 ‘관객에서 백성으로, 백성에서 벗으로 함꼐해주신 모든 분들 감사드립니다’라는 문구와 함께 영화관을 꽉 채운 관객들과 기념 촬영한 주연 배우진의 사진을 공개했다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘왕과 사는 남자’는 지난 1일 일일 관객수는 81만7000여 명을 기록했다. 개봉 이후 최다 일일 관객수를 기록한 설 당일(17일)의 관객수(66만1000여 명)을 넘어선 자체 최고 기록이다.

지난달 4일 개봉한 ‘왕과 사는 남자’(장항준 감독)는 1457년 청령포 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기다. 역사 속 숨겨진 단종과 엄흥도의 가슴 시린 우정과 이를 완벽하게 소화해 낸 박지훈과 유해진의 열연이 관객들의 뜨거운 반응을 이끌어내고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]