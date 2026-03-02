‘본능적으로’ 강승윤, 서울 공연 180분 가득 채웠다…솔로 아티스트의 ‘매력’

강승윤이 솔로 아티스트로서의 매력을 한껏 폭발시키며 'PASSAGE #2' 투어의 한국 일정을 성공적으로 마무리했다.

강승윤은 지난 2월 28일과 3월 1일 '2025-26 강승윤(KANG SEUNG YOON) : PASSAGE #2 CONCERT TOUR IN SEOUL'을 개최했다. 부산, 대구, 대전, 광주에 이어 일본으로 향하기 전 한국에서의 마지막 공연인 만큼 팬들을 향한 진심과 음악 열정을 가득 담은 세트리스트로 180분에 달하는 러닝타임을 꽉 채웠다.

'Wild And Young'으로 오프닝을 시작한 강승윤은 특유의 카리스마와 에너지를 뿜어내며 팬들을 단숨에 사로잡았다. 이어 '365', 'Golden Slumbers', 'SKIP (Feat. 원슈타인)' 등 다양한 장르를 넘나들며 폭넓은 음악 스펙트럼을 공연장에서 가감없이 펼쳐 보였다.

지난해 발매한 정규 2집 [PAGE 2]의 수록곡들은 더욱 특별한 무대로 꾸며졌다. '거짓말이라도'와 '데리러갈게'를 피처링 아티스트인 호륜, 은지원과 함께 선보인 것. 은지원은 "인간적, 음악적으로 의지해왔고 도움도 많이 받아온 후배라서 꼭 콘서트 게스트로 참여하고 싶었다"며 강승윤과 뜨거운 호응을 보내준 팬들에게 감사를 표했다.

또 '사랑놀이 (Feat. 슬기)'를 팬과 함께 가창하고, 특유의 입담으로 관객들과 호흡하는 등 유쾌한 순간들도 눈길을 끌었다. 무대와 객석을 넘나들며 교감하는 순간들이 이어져 팬들에게 잊지 못할 추억을 선물하고자 고민해온 강승윤의 진정성을 엿볼 수 있었다.

'본능적으로'·'비가온다'·'아이야'와 같은 솔로 대표곡과 'REALLY REALLY'·'EVERYDAY' 등 위너의 노래를 선보일 때는 뜨거운 함성과 떼창이 터져 나왔다. 솔로 아티스트이자, 위너의 리더로서 꾸준히 걸어온 강승윤의 음악 여정을 돌아보게 해 현장 모두에게 뭉클한 감동을 안기기도 했다.

강승윤은 이번 서울 공연에 이어 오는 14일 오사카, 15일 도쿄에서 'PASSAGE #2' 일본 투어로 현지 팬들을 만난다. 그는 "정말 행복한 투어였다. 여러분의 환호성과 눈빛에 살아 있음을 느꼈다"며 "이번 공연의 에너지가 정말 큰 힘이 됐다. 여러분에게도 그렇게 되길 바란다. 앞으로의 강승윤도 잘 부탁드린다"고 전했다.

한편 강승윤은 2014년 위너로 데뷔한 이후 'REALLY REALLY', 'LOVE ME LOVE ME', 'EVERYDAY' 등 수많은 히트곡 작사·작곡에 참여하며 탁월한 프로듀싱 능력을 입증해왔다. 지난해 발표한 솔로 정규 2집 [PAGE 2]를 통해서는 한층 깊어진 감성과 폭넓은 스펙트럼으로 음악 팬들로부터 호평 받았다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

