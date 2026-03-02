‘뉴진스 출신’ 다니엘, 3.1절 日에서 포착된 근황…손에는 태극기

그룹 뉴진스 출신 다니엘. 뉴시스 제공

그룹 뉴진스 출신 다니엘의 최신 근황이 공개됐다.

지난 1일 다니엘의 팬이 X(구 트위터)에 6초가량의 짧은 영상을 공개됐다. 해당 영상은 일본 도쿄 마라톤 대회 현장을 촬영한 것으로 보인다.

영상 속 다니엘은 하얀색 볼 캡과 선글라스를 끼고 손에 태극기를 들고 있다. 현지에서도 높은 인지도를 가진 다니엘이 태극기를 흔드는 소신 있는 모습에 누리꾼들도 “멋지다”, “자랑스럽다”, “일본 팬도 많을 텐데 멋있다”는 반응을 보이며 응원을 보냈다.

다니엘이 일본 도쿄 마라톤 대회에 모습을 드러낸 건 멤버로 활동 중인 러닝 크루 언노운(Unknown)을 응원하기 위해서였다. 언노운은 가수 지누션의 션이 이끌고 있다. 다니엘은 도쿄 마라톤 대회에 참가한 션과 이시우를 응원하기 위해 현장을 방문한 것으로 알려졌다. 최근 다니엘은 션과 함께 새벽 러닝이나 마라톤 대회에 참가해왔다.

한편 다니엘이 속해 있던 그룹 뉴진스는 지난해 10월 소속사 어도어와의 전속계약 유효 확인 소송 1심에서 패소했다. 뉴진스의 네 멤버가 어도어와 복귀를 논의하는 한편, 다니엘은 계약 해지를 통보 받았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

