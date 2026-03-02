이기택, 한지민 소개팅男 첫 등장…“술 마실래요?” 설렘 유발

배우 이기택이 예측 불가 매력으로 설렘을 유발했다.

이기택은 지난 1일 방송된 JTBC 토일드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’ 2회에서 의영(한지민 분)의 소개팅남 신지수로 첫 등장했다. 까칠함과 능청스러움을 오가는 캐릭터를 밉지 않게 소화해 완벽한 눈도장을 찍었다.

진짜 정체를 숨긴 채 대타로 소개팅에 나간 지수는 조건을 따지는듯한 의영의 질문에 무조건 반대로 답하며 불편한 기색을 내비쳤다. 이어 의영이 커피값을 계산하겠다고 하자 보란 듯이 디저트를 폭풍 주문하고 얄미운 먹방까지 선보여 웃음을 자아냈다.

이후 의영의 또 다른 소개팅남 태섭(박성훈 분)이 카페에 등장해 아슬아슬한 삼자대면이 펼쳐졌다. 태섭이 다가오자 지수는 천연덕스럽게 의영을 “우리 누나”라 부르고, 외동딸 아니냐고 의아해하자 “사촌 동생”이라고 당당하게 맞받아쳐 위기를 넘겼다. 황당한 오늘의 만남을 끝내려는 의영을 불러세운 지수는 “혹시 뒤에 일정 없으면 술이나 마실래요?”라는 뜻밖의 제안을 건네 심쿵 포인트까지 완성했다.

소개팅이란 틀에서 벗어나자 지수는 점차 의영에게 끌리기 시작했다. 그는 음식을 맛있게 먹는 의영을 사랑스럽게 바라보고 은근슬쩍 반말 플러팅을 던진 데 이어 놀이터 바닥에 마주 보고 누워 가만히 시선을 맞춘 채 잔머리를 넘겨주며 아찔하면서도 묘한 텐션을 자아냈다. 하지만 현실을 자각한 의영이 선을 긋고, 거짓 신분으로 나왔던 지수 역시 다가가기를 망설이면서 엇갈린 두 사람의 관계가 앞으로 어떻게 흘러갈지 궁금증을 자극했다.

훤칠한 비주얼로 이목을 집중시킨 이기택은 거침없는 말과 행동으로 훅 들어오는 지수를 설득력 있게 그려내 여심을 사로잡았다. 여기에 의영에 대해 점차 변화하는 지수의 감정을 섬세하게 표현해 캐릭터의 매력을 배가시켰다. 이처럼 다채로운 연기로 시청자들의 입덕 문을 연 이기택의 계속되는 활약에 귀추가 주목된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

