‘3월12일 컴백’ 피원하모니, ‘유니크’한 도약 예고

그룹 피원하모니(P1Harmony)가 'UNIQUE'한 앨범으로 컴백한다.

피원하모니는 오는 3월 12일 미니 9집 'UNIQUE'(유니크)를 발매한다. 매 앨범마다 깊어지는 음악성과 뚜렷한 콘셉트를 선보여온 만큼, 이번 신보의 타이틀처럼 유일무이한 매력을 보여줄 것으로 기대를 모은다. 이에 피원하모니의 컴백이 기대되는 세 가지 이유를 짚어봤다.

◆독보적 세계관

그간 피원하모니는 '영웅'이라는 키워드를 중심으로 독보적인 세계관을 구축하며, 서사와 음악을 유기적으로 풀어내왔다. 자신들이 세계를 구한 숨겨진 히어로임을 드러낸 뒤 영웅이 느끼는 슬픔과 공허함을 곡에 담아냈고, 이후 영웅 파업을 선언하며 정의롭고 겸손한 기존 히어로와는 다른 당당하고 자신감 넘치는 메시지를 음악으로 표현했다. 이번 앨범에서는 영웅 복귀를 암시하며, 피원하모니만의 독창적인 서사가 담긴 음악으로 리스너들을 사로잡을 예정이다.

◆끊임없는 성장세

자신들만의 음악적 메시지와 콘셉트를 단단히 다져온 피원하모니는 성과 면에서도 지속적인 상승세를 보였다. 지난해 두 장의 앨범을 발표한 피원하모니는 미니 7집 'DUH!'(더!)로 초동 판매량 44만 장 이상을 돌파하며 자체 최고 기록을 썼다. 첫 영어 앨범 'EX'(엑스)로는 미국 음악 전문 매체 빌보드의 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 9위를 차지하며 처음으로 톱10에 진입했고, 2주 연속 동 차트에 이름을 올렸다. 꾸준한 성장을 이어가고 있는 피원하모이기에, 신보를 통해 또 어떤 새로운 기록을 써내려갈지 기대가 높아진다.

◆퍼포먼스 역량 업그레이드

무대 규모 역시 커졌다. 피원하모니는 지난해 오세아니아, 아시아, 북미, 중남미, 유럽에서 세 번째 월드투어 'P1ustage H : MOST WANTED'(플러스테이지 에이치 : 모스트 원티드)를 열고 글로벌 팬들과 호흡했다. 특히 북미에서는 전 도시 아레나급 공연장에 입성하며 높은 현지 인기를 입증했고, 오는 3월 6~8일에는 서울에서 앙코르 콘서트를 개최하며 월드투어의 대미를 장식한다.

