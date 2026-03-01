양치승 ‘폭로’라더니 반전 미담…제작진 향한 통 큰 선물

사진 = 양치승 SNS 계정

스포츠트레이너 겸 방송인 양치승을 둘러싼 ‘폭로’가 공개됐지만, 알고 보니 훈훈한 미담이었다.

1일 유튜브 채널 ‘양치승의 막튜브’ 제작진은 “양치승 관장님의 실체를 폭로한다”는 제제목의 글을 게재했다. 다소 자극적인 표현과 달리, 내용은 제작진을 향한 따뜻한 배려를 전하는 글이었다.

제작진은 “오늘은 개인적인 진심을 담아 글을 남긴다. 편집하면서 꼭 전하고 싶은 마음이 있었다”고 운을 뗀 뒤, “지난 설 명절 관장님께서 ‘연휴 잘 보내라’며 어마어마한 스타벅스 기프티콘을 선물해 주셨다”고 밝혔다.

이어 “따로 감사 인사를 드리면 한사코 거절하실 분이라는 걸 알기에 이렇게 미담으로 대신한다”고 덧붙였다.

또 “금액이 워낙 커서 아마 한 달 동안은 매일 ‘플렉스’하며 풍족하게 마실 수 있을 것 같다”고 전해 웃음을 자아냈다. ‘폭로’라는 표현과 달리, 제작진을 향한 배려가 담긴 선행이었던 셈이다.

한편 양치승은 헬스장 전세 보증금 사기 피해를 입어 지난해 7월 운영하던 헬스장을 폐업했다. 그는 “전세 사기를 당할 거라고는 생각 못했다. 시설비까지 포함하면 최소 10억 원 이상 손해를 봤다”며 “환불, 권리금 미지급 등을 합치면 15억 원 정도 피해를 입었다”고 밝힌 바 있다.

최근에는 헬스장 폐업 이후 근황도 전했다. 그는 “용역회사에서 연락이 됐다. 아파트 커뮤니티하고 건물 같은 거 관리 운영하는 회사인데 같이 해보지 않겠냐고 연락이 왔다”며 “수영장, 골프장, GX, 필라테스, 헬스, 카페 이런 것들을 총 담당하고 있다”고 전했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

