“언니들이 또 왔단다” 자이언트 핑크, 故 박보람 생일 추모

사진 = 자이언트핑크 SNS 계정

가수 자이언트 핑크가 고(故) 박보람의 생일을 맞아 납골당을 찾아 그리움을 전했다.

자이언트핑크는 1일 자신의 SNS에 “오늘은 보람이 생일. 벌써 2년이 다되가네”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 이어 “잘 지내구 있지?언니들이 또 왔단다 이놈아…!!!!!!! 알라뷰 박보라미♥”라고 덧붙이며 애틋한 마음을 전했다.

공개된 사진에는 고 박보람의 납골당 앞에서 밝은 표정으로 포즈를 취한 자이언트 핑크와 EXID 혜린의 모습이 담겼다. 두 사람은 고인의 생일을 맞아 추모공원을 찾았으며, 생일 케이크를 준비해 의미를 더했다.

한편 박보람은 2024년 4월 11일 지인들과의 술자리 도중 갑작스럽게 세상을 떠났다. 향년 30세.

경찰에 따르면 박보람은 당시 경기 남양주시 소재 지인의 자택에서 술을 마시던 중 화장실에 간 뒤 쓰러진 채 발견됐으며, 병원으로 이송됐으나 같은 날 밤 사망 판정을 받았다. 외상 등 범죄 혐의점은 발견되지 않았으며, 부검 결과 사인은 급성 알코올 중독으로 추정된다고 전해졌다.

