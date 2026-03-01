고현정, 나이 잊은 동안 비주얼…꾸밈없는 생일 인증샷 눈길

사진 = 고현정 SNS 계정

배우 고현정이 생일을 맞아 변함없는 동안 미모를 자랑했다.

고현정은 1일 자신의 SNS에 “정말 고마워요. 이 많은 선물에 직접 한땀한땀 만들어 주신 케이크. 어쩜 어쩜. 행복합니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

사진 = 고현정 SNS 계정

사진 = 고현정 SNS 계정

공개된 사진 속 그는 케이크를 들고 환하게 미소 짓고 있다. 자연스러운 모습임에도 또렷한 이목구비와 매끈한 피부가 돋보였다. 촛불을 앞에 두고 밝게 웃는 모습에서는 특유의 소녀 같은 분위기가 느껴졌다. 편안한 스타일링에도 불구하고 나이를 가늠하기 어려운 동안 비주얼이 눈길을 끌었다.

1971년생인 고현정은 올해 50대 중반의 나이에도 변함없는 미모와 분위기를 자랑했다. 꾸밈없는 모습에서도 빛나는 피부와 또렷한 윤곽이 돋보이며 여전한 존재감을 과시했다.

한편 고현정은 지난해 9월 종영한 SBS 드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’에 출연했으며, 현재 차기작을 검토 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]