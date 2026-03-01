겁없는 2008년생 오수민, 유럽여자프로골프투어 포드 오픈 준우승

유럽여자프로골프투어 포드 위민스 NSW 오픈에서 준우승을 차지한 오수민. 사진=프레인스포츠 제공

아쉬운 한 타 차, 그래도 값진 성과를 거뒀다.

2008년생 여자 골프 기대주 오수민(하나금융그룹)이 유럽여자프로골프투어 포드 위민스 NSW 오픈에서 준우승을 차지했다. 1일 호주 뉴사우스웨일스주 울런공 골프클럽(파71)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 버디 8개, 보기 3개로 5언더파 66타를 써냈다. 최종 합계 15언더파 269타를 기록하며 에이프릴 앙구라사라니(태국)와 함께 공동 2위에 올랐다. 16언더파 268타로 정상에 등극한 아가트 레네(프랑스)와는 불과 한 타차였다.

오수민은 이번 대회에 아마추어 초청 선수로 참가했다. 1라운드에서 이븐파로 공동 23위에 머물렀지만 2, 3라운드에 활약하며 우승 경쟁을 벌였다. 마지막 4라운드에서는 4개 홀을 남기고 2타 차 선두로 나서기도 했다. 하지만 마지막 3개 홀에서 2타를 잃어 아쉽게 우승을 놓쳤다.

오수민은 경기 후 소속사 프레인스포츠를 통해 “대회 내내 집중력을 유지하려고 노력했는데 좋은 결과로 이어져 기쁘다”며 “우승하지 못해 아쉽지만, 이번 경험을 바탕으로 더 성장해 세계 무대에서 꾸준히 좋은 모습을 보여드리고 싶다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

