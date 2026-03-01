넷플릭스 3·1절 영상, 조진웅만 없다? ‘암살’ 장면 변화 눈길

사진 = 넷플릭스 공식 SNS 계정

3·1절을 맞아 넷플릭스코리아가 공개한 독립운동 관련 영상에서 은퇴한 배우 조진웅의 출연 장면이 제외된 채 게재돼 이목을 끌고 있다.

넷플릭스코리아는 1일 공식 SNS에 “그들이 있었기에, 우리는 오늘의 봄을 살아갑니다”라는 문구와 함께 독립운동을 다룬 영화·드라마 속 장면을 엮은 영상을 게재했다.

영상에는 드라마 ‘경성크리처 시즌2’와 영화 ‘암살’, ‘도적: 칼의 소리’, ‘하얼빈’, ‘항거: 유관순 이야기’ 등 5편의 작품이 포함됐다.

특히 영화 ‘암살’ 장면에서는 안옥윤 역의 전지현과 황덕삼 역의 최덕문만 등장한다. 원작 해당 장면은 암살단 3인조가 함께 있는 구성이지만, 이번 영상에서는 조진웅의 모습이 제외된 채 편집돼 눈길을 끌었다.

앞서 조진웅은 미성년 시절 특가법상 강도강간 혐의로 형사재판을 받고 소년원에 송치된 이력이 있는 것으로 알려졌으며, 성인이 된 이후에도 폭행 사건과 음주운전으로 처벌을 받은 전력이 있다는 의혹이 제기됐다.

논란이 커지자 그는 소속사를 통해 “미성년 시절 잘못했던 행동이 있었다”고 밝히며 일부 사실을 인정했고, 이후 직접 입장을 내고 배우 은퇴를 선언했다.

