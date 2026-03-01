‘AOA 탈퇴’ 초아, 확 달라진 분위기…3년 만 지상파 MC 복귀

사진 = 초아 SNS 계정

AOA 출신 가수 초아가 새 예능 프로그램 MC로 발탁됐다.

초아는 1일 자신의 SNS에 “저 이번에 진짜 진짜 좋은 프로그램을 하게 됐어요! 바로바로! SBS ‘지적인 잡답’. 2월 28일 첫 방송이예요”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 초아는 ‘지적인 잡담’ 출연진인 서경석, 허성범과 나란히 포즈를 취하며 환한 미소를 짓고 있다. ‘지적인 잡담’은 누구나 한 번쯤 믿어본 건강 속설부터 헷갈리기 쉬운 의학 상식까지, 다양한 정보를 쉽고 재미있게 풀어내는 교양 토크쇼다. 초아의 지상파 출연은 2023년 방송된 ‘카 투 더 퓨처’ 이후 약 3년 만이다.

오랜만에 지상파 프로그램을 맡게 된 초아는 한층 또렷해진 비주얼로도 눈길을 끌었다. 그는 지난해 한 유튜브 채널을 통해 결혼설과 성형 의혹에 대해 “제가 조금 쉬다왔기 때문에 ‘어쨌다 저쨌다’ 이런 얘기들이 있다. 가만히 있으니 기정사실이 되는 것 같더라”며 “너무 도를 넘는 것들을 제가 잡고 가야겠다”라고 밝힌 바 있다.

한편, 초아는 2012년 AOA 멤버로 데뷔해 ‘단발머리’, ‘심쿵해’ 등 히트곡으로 사랑받았다. 2017년 불면증과 우울증 등 건강상의 이유로 팀을 탈퇴한 뒤 활동을 중단했으며, 현재는 개인 유튜브 채널과 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 소통하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

