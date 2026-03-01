엄정화, 비키니도 완벽 소화…세월 잊은 보디라인 ‘감탄’

사진 = 엄정화 SNS 계정

배우 겸 가수 엄정화가 롬복에서 서핑 여행을 즐기며 세월을 잊은 듯한 수영복 자태로 감탄을 자아냈다.

엄정화는 28일 자신의 SNS를 통해 “롬복 서핑 여행. 서핑, 비, 와인, 그리고 좋은 음식들, 친구들”이라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재하며 인도네시아 롬복에서의 근황을 전했다.

공개된 사진 속 엄정화는 해변에서 비키니 차림으로 건강미 넘치는 실루엣을 드러냈다. 모자와 선글라스를 매치한 편안한 차림으로 여유로운 시간을 만끽하는 모습이다. 특히 군살 없는 보디라인과 탄탄한 어깨 라인이 시선을 사로잡으며 꾸준한 자기관리의 면모를 엿보게 했다.

함께 공개된 서핑 영상에서는 능숙한 실력을 선보이며 또 다른 매력을 발산했다. 과한 연출 없이 담아낸 자연스러운 일상 속에서도 독보적인 아우라가 돋보였다.

한편 엄정화는 영화 ‘오케이 마담2’(감독 이철하)로 관객과 만날 예정이다. ‘오케이 마담2’는 고공에서 비행기 구출 작전을 펼쳤던 가족이 초호화 크루즈 여객선에 의문의 초대를 받으면서 예측불허의 사건에 휘말리게 되는 액션코미디다.

