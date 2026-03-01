고윤정, 박명수 허를 찌른 ‘사연 선물’…“영하 10도에서 돌아다녀”

배우 고윤정이 허를 찌르는 '사연 선물'로 마니또 박명수를 쥐락펴락한다.

1일 오후 방송되는 MBC '마니또 클럽' 5회에서는 박명수와 고윤정의 쫓고 쫓기는 마니또 선물 대작전이 펼쳐진다.

공개된 선공개 영상에는 '북극곰' 박명수가 라디오 생방송 스케줄에 나선 모습이 담겼다. 앞서 자신에게 캐리커처 빵 박스를 선물한 '코알라' 고윤정에게 감쪽같이 속았던 그는 스튜디오에 도착하자마자 마니또 색출에 돌입, 초예민 경계 모드를 발동했다.

고윤정을 남자로 착각하고 있는 박명수는 "남자 한 명이 유심히 보거나 뭘 놓고 가는지 봐달라"며 제작진에게 수색을 요청하는가 하면, 경비에게 "들어오는 사람 얼굴 좀 잘 봐달라"고 당부하며 마니또의 움직임을 원천 봉쇄할 기세를 드러냈다. 구경하던 청취자의 작은 움직임에도 촉각을 곤두세우던 그는 급기야 마니또를 검거했다고 착각한 채 의기양양하게 본업에 복귀해 웃음을 자아냈다.

그러나 반전은 사연 소개 시간에 찾아왔다. "좋아하는 형님에게 최애 빵을 선물하고 싶어 영하 10도 한파 속을 돌아다녔다"는 한 청취자의 사연이 도착했고, 사연의 주인공은 '마희도'라는 이름을 쓴 고윤정이었다. 스케줄 문제로 직접 선물을 전달하기 어려웠던 고윤정이 라디오 사연이라는 기발한 방법으로 박명수의 허를 찌른 것.

사연을 읽던 박명수는 이내 당황한 기색을 감추지 못했다. 그는 고윤정이 이미 다녀갔다고 착각하며 "지금 경찰과 도둑이야. 찾아야 돼"라고 외치며 수색에 나섰다. 심지어 배달 기사로 변장했을 가능성까지 의심하며, 주변을 지나던 배달 기사에게 직접 다가가는 모습으로 폭소를 자아냈다. 과연 박명수가 집요한 추적 끝에 고윤정의 정체를 밝혀낼 수 있을지 본 방송을 향한 호기심을 더한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]