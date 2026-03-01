전희철 감독의 당부 “인성·태도, 프로에서도 못 바꿔…아이들의 기준을 잘 잡아주시길”

사진=KBL 제공

“문화가 좋은 팀을 만드는 건 정말 어려운 일이지만, 중요한 일입니다.”

최고의 무대, 프로서 선수들을 지휘하고 있는 전희철 감독은 SK 부임부터 팀 문화를 만들기 위해서 노력했다. 그 결과 SK는 좋은 성적은 물론 선수들이 가고 싶은 팀 중 하나로 꼽혔다. 지난 27일 2026 KBL 유스 코치아카데미 4기 교육에서 만난 전 감독은 “농구를 잘하는 것보다 어려운 것이 문화를 만드는 것”이라고 전했다.

자본주의에서 잘하는 팀을 만드는 건 간단한 일이다. 많은 투자를 기반으로 좋은 선수들을 영입하면 된다. 하지만 꾸준히 롱런 할 수 있는 팀을 만들기 위해선 문화가 중요하다. 전 감독은 “농구를 잘하는 팀을 만드는 건 생각보다 어렵지 않다. 하지만 문화가 좋은 팀을 만드는 건 정말 어렵다. 문화는 기준에서 출발한다. 지도자가 일관된 기준을 세워야 선수들이 흔들리지 않는다. 이 기준이 쌓여 팀 문화를 만든다”고 설명했다.

이어 “농구만 잘한다고 모든 게 해결되는 건 아니다. 잘못된 생각을 가진 선수들이 나오지 않도록 유소년 코치들이 많은 노력을 기울여 줬으면 좋겠다. 기술을 가르치는 지도자이기 전에 ‘기준을 세워주는 지도자’가 되었으면 좋겠다”며 “인성과 태도는 쉽게 바뀌지 않는다. 선수들이 농구를 처음 배우는 순간 만나는 사람이 바로 유소년 코치다. 이때 형성된 습관과 태도는 평생 간다”고 당부했다.

클럽에서 처음 농구를 접해 엘리트의 길을 걷고, 프로에 진출하는 선수들이 늘어나고 있다. 전 감독은 “프로에서 고치기 가장 어려운 것이 인성과 잘못 배워 온 슛 폼”이라면서 “프로는 결과가 중요하지만, 유소년 단계는 다르다고 본다. 졌을 때 화만 남는다면 과정이 잘못된 것이다. 패배 속에서 무엇을 얻었는지 돌아보게 해야 한다. 어떤 준비를 했고 무엇을 지키지 못했는지를 생각하게 만드는 게 중요하다”고 짚었다.

“농구가 단순히 ‘이기기 위한 도구’가 되어선 안 된다”고 운을 뗀 전 감독은 “이기는 것도 중요하지만, 그 과정에서 어떤 방향을 설정하느냐가 더 중요하다”며 “팀워크는 소통에서 시작된다. 소통이 이뤄져야 신뢰가 쌓이고, 그 신뢰를 바탕으로 협력이 나온다. 마지막으로 희생이 더해져야 비로소 팀이 완성된다”고 강조했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

