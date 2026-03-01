팬심이 만든 기적…아이오아이→워너원, 재결합 컴백 러시

오디션 및 서바이벌 프로그램을 통해 탄생한 프로젝트 그룹들이 다시 뭉치며 가요계에 의미 있는 ‘재결합 컴백’ 흐름을 만들어내고 있다. 한정된 활동 기간 속에서 뜨거운 인기를 뒤로한 채 각자의 길로 흩어졌던 이들이 긴 시간의 공백을 넘어 다시 한 팀으로 무대에 서는 모습은 단순한 추억 소환을 넘어 K-팝 산업의 성장과 팬덤 문화의 진화를 상징적으로 보여준다. 특히 국민 투표로 결성돼 신드롬급 사랑을 받았던 팀들이 다시 손을 맞잡는다는 점에서 이번 재결합은 과거의 영광을 재현하는 데 그치지 않고 새로운 2막을 예고하는 행보로 주목받고 있다.

1일 가요계에 따르면 그룹 아이오아이는 데뷔 10주년을 맞아 오는 5월 컴백한다. 최슨 소속사 스윙엔터테인먼트는 “아이오아이가 5월 컴백을 목표로 새 앨범을 준비 중”이라고 밝혔다. 2017년 1월 공식 활동 종료 이후 약 9년 만에 성사된 이번 재결합은 멤버들이 그간 여러 인터뷰와 공식 석상에서 밝혀온 의지가 결실을 맺은 결과다. 다만 강미나, 주결경은 예정된 스케줄로 인해 함께하지 못하며, 임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최연정, 김도연, 전소미가 9인 체제로 팬들과 재회한다.

아이오아이는 2016년 프로듀스 101을 통해 국민 투표로 결성된 프로젝트 그룹이다. 데뷔곡 드림 걸스(Dream Girls)를 시작으로 와타맨(Whatta Man), 너무너무너무, 소나기 등을 연이어 히트시키며 음악 방송 1위와 주요 음원 차트 상위권을 휩쓸었다. 짧은 활동 기간에도 불구하고 강렬한 존재감을 남긴 이들은 이후 각자의 자리에서 솔로 가수, 배우, 예능인 등으로 활동 영역을 넓혀왔다. 개별 활동을 통해 축적한 음악적 역량과 무대 경험이 다시 팀으로 모였을 때 어떤 시너지를 만들어낼지 기대가 모인다.

보이그룹 워너원은 영상 콘텐츠로 팬들을 찾는다. Mnet플러스에서 공개될 예정인 워너원의 리얼리티 프로그램은 총 6부작으로 제작되며, 2026년 상반기 공개를 목표로 준비 중이다. 이번 콘텐츠는 완전체로 다시 모인 멤버들의 모습을 오랜만에 만날 수 있다는 점에서 일찌감치 관심을 모으고 있다.



엠넷 측은 “워너원 멤버들이 팬덤 워너블과의 만남을 고민하던 중 워너블이 가장 사랑했던 리얼리티 콘텐츠를 제작하기로 뜻을 모았다”고 밝혔다.

워너원은 2017년 프로듀스 101 시즌2를 통해 결성된 프로젝트 그룹으로, 에너제틱, 뷰티풀 등 다수의 히트곡을 남기며 폭발적인 인기를 얻었다. 2019년 공식 프로젝트 활동을 마무리한 이후 멤버들은 솔로 앨범, 연기, 예능 등 다양한 분야에서 활약해왔다.

이번 완전체 재결합은 2021년 마마 어워즈 무대 이후 약 6년 만이다. 무대 위 카리스마와는 또 다른 자연스러운 모습과 진솔한 이야기를 담아내며 팬들과의 유대감을 다시 한 번 확인하는 자리가 될 것으로 보인다.

앞서 모모랜드도 재결합으로 새로운 출발을 알렸다. 2016년 Mnet 서바이벌 프로그램 모모랜드를 찾아서를 통해 결성된 모모랜드는 뿜뿜, 배엠(BAAM), 어마어마해 등 중독성 강한 곡으로 국내외에서 큰 사랑을 받았다. 특히 뿜뿜 뮤직비디오는 유튜브 조회 수 6억7000만 뷰를 기록하며 글로벌 인기를 입증했다.

멤버 탈퇴와 전속계약 만료로 해체 수순을 밟았던 이들은 개인 활동에 집중하다가, 혜빈, 제인, 나윤, 주이, 아인, 낸시가 다시 뜻을 모아 인연엔터테인먼트와 계약을 맺고 3년 만에 완전체 재결합을 발표했다. 이후 신곡 로데오(RODEO)로 컴백 활동을 성료했으며, 최근에는 팬송 하얀 봄(white spring)을 발매하며 팬덤을 향한 진심을 전했다.

이처럼 오디션과 서바이벌 프로그램을 통해 탄생했던 그룹들의 연이은 재결합은 하나의 흐름으로 자리 잡고 있다. 각자의 자리에서 성장한 아티스트들이 다시 만나 만들어낼 새로운 음악과 무대는 또 다른 가능성의 출발점이 된다. 이들이 써 내려갈 다음 챕터에 이목이 쏠리고 있다.

