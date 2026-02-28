기본부터 심리까지… KBL 유스 코치아카데미가 남긴 배움의 시간 “더 많은 지도자가 참여하길”

사진=KBL 제공

“스스로 의심하고 있었던 포인트, 몰랐던 부분까지 잘 배우고 갑니다.”

KBL은 27일을 끝으로 KBL 유스 코치아카데미 일정을 마무리했다. 1~3기에서 학교 체육 교사들이 모여 구슬땀을 흘렸고, 4기에선 전문적으로 농구를 가르치는 유소년 클럽 지도자들까지 한데 모여 질 높은 교육을 위해 달렸다.

특히 26, 27일 양일간 단대부중·고 체육관에서 진행된 유소년 클럽 지도자들을 위한 교육은 더욱 의미 있는 발걸음이었다. 다양한 분야의 전문가들이 모여 코칭을 위한 시선과 노하우를 공유했다. 손대범 해설위원은 뉴미디어와 홍보, 스포츠심리학을 전공한 하은주 해설위원은 공감 대화법 등을 교육했다. 미국에서 교육을 위해 날아온 저스틴 브란트 미국 스킬 트레이닝 커리큘럼 디렉터는 해외 유소년 코칭에 대한 지도법을 공유했다.

사진=KBL 제공

이외에도 임효성 안양대 체육학과 교수의 리더십 교육, 조동현 전 현대모비스 감독의 농구 전술 교육, 전희철 SK 감독의 토크 콘서트 등 뜻깊은 시간이 이어졌다. 김한영 소노 유소년 코치는 “어렸을 때부터 농구를 계속 배워왔지만, 유소년을 위한 상세한 교육이 진행돼서 도움이 됐다”며 “아이들에게 배운 것들을 잘 전달하고 싶다. 배우고 나니 어떻게 이 내용을 전달할지 더 고민하게 된다”고 미소 지었다.

김동현 모션스포츠(KCC) 원장은 “각 분야의 전문가분들이 디테일하게 코칭해주셨다. 이제 돌아가서 수업에 잘 접목시키고 싶다”며 “조동현 전 감독님의 수업이 가장 기억에 남는다. 코트 위에서 아이들을 효과적으로 가르칠 수 있는 농구 지식들을 많이 알려주셨다. 프로 출신 감독님인데도 엄청 세세하게, 열정적으로 알려주셔서 감동받았다”고 소감을 전했다.

사진=KBL 제공

기술과 트렌드, 그리고 아이들의 심리까지 돌아본 의미 있는 배움이었다. 김시완 TOP 농구교실(정관장) 대표는 “우리가 이렇게 수업을 들을 기회는 많지 않다. 아이들을 가르치면서 요즘 농구 트렌드가 궁금했고, 어떻게 사용되고 있는지 배우고 싶었다. 또 개인적으로 중요하게 생각하는 부분, 아이들에게 중요한 심리에 대해 배울 수 있어서 좋았다. 내가 하고 있는 게 맞았구나 하는 중간 점검과 함께 새로운 사실들도 많이 배웠다”고 돌아봤다.

더 많은 지도자가 모여 수업을 들었으면 하는 바람이다. 김 대표는 “더 많은 유소년 농구 지도자들이 이 수업을 들었으면 한다. 우리 학원도 선생님이 40명이 넘는다. 이번에는 일부 선생님들만 왔는데, 이런 수업이 더 자주 생겨서 순차적으로 모든 선생님이 다 받았으면 한다”고 바랐다.

사진=KBL 제공

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]