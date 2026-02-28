‘운명전쟁49’ 고인 모독 파장에 결국 재편집 결정

순직 경찰과 소방관을 소재로 한 장면으로 논란에 휩싸였던 디즈니+ 예능 ‘운명전쟁49’가 결국 문제 장면을 재편집하기로 했다. 유족의 반발과 비판 여론이 이어지자 제작진이 공식 사과와 함께 후속 조치에 나선 것이다.

운명전쟁49 제작진은 지난 27일 공식 입장을 통해 “고 김철홍 소방장과 고 이재현 경장의 숭고한 희생을 기린다”며 “국민의 안전을 위해 헌신하는 모든 소방·경찰 공무원께 깊이 감사드린다”고 밝혔다.

이어 “유가족을 비롯한 관계자들의 의견을 경청해왔으며, 그 뜻을 받아들여 해당 부분을 재편집하기로 결정했다”고 전했다.

앞서 지난 11일 공개된 2회에서는 출연자들이 망자의 사인을 맞히는 미션을 수행하는 장면이 방송됐다. 이 과정에서 순직한 김철홍 소방관과 이재현 경장의 사례가 등장해 논란이 불거졌다. 제작진은 유족의 동의를 받아 얼굴과 이름, 생년월일 등 정보를 공개했다고 설명했으나, 실제 방송에서는 사전 안내 내용과 달리 자극적인 표현이 사용됐다는 지적이 제기됐다.

유족 측은 “숭고한 희생을 기린다는 취지와 달리 자극적인 단어가 오갔다”며 강하게 반발했고, 경찰청 또한 범인 검거 과정에서 순직한 경장을 언급한 방송 내용과 관련해 문제 회차 삭제와 사과를 요구했다.

논란이 계속되자 제작진은 결국 재편집 결정을 내렸다. 제작진은 “부족함과 불찰로 상처를 입은 유가족과 소방·경찰 공무원, 시청자 여러분께 깊이 사죄드린다”며 “이번 일을 계기로 제작 과정을 전면적으로 점검하고 보완하겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

