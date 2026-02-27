세계 1위 임종훈-신유빈, 싱가포르 스매시 준우승… 결승서 브라질 조에 완패

사진=WTT 홈페이지 캡처

브라질의 벽을 넘지 못했다.

탁구 혼합 복식 세계랭킹 1위 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공) 조가 2026 월드테이블테니스(WTT) 싱가포르 스매시에서 우승을 놓쳤다. 27일 싱가포르에서 열린 대회 혼합 복식 결승에서 우고 칼데라노-브루노 다카하시(브라질·5위) 조에 세트 점수 0-3(7-11 6-11 11-13)으로 패했다.

지난달 WTT 스타 컨텐더 도하에서 8강에 진출했던 임종훈-신유빈 조는 이번 대회에서 결승까지 진출했으나 마지막 문턱을 넘지 못했다. 올 시즌 두 차례 대회에서 모두 아직 우승컵을 들지 못했다.

1세트 칼데라노의 맹공에 밀린 임종훈-신유빈 조는 2세트 6-7에서 연속 4점을 허용하면서 무너졌다. 임종훈-신유빈 조는 3세트 임종훈의 백핸드 드라이브가 살아나면서 8-4로 앞섰다. 그러나 칼데라노의 강력한 공격에 흔들렸고 듀스 접전 끝에 패했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

