OK저축은행, 삼일절 홈경기서 진해기지사령부와 이벤트

남자프로배구 OK저축은행이 오는 3월1일 부산 강서실내체육관에서 열리는 진에어 2025∼2026 V리그 남자부 6라운드 현대캐피탈과 홈경기를 해군 진해기지사령부와 함께하는 특별 이벤트와 OK배정장학재단 장학증서 수여식으로 꾸민다.

오후 1시부터는 경기장 외부에서는 진해기지사령부 의장대와 군악대의 야외 공연이 펼쳐진다. 의장대와 함께 사진을 찍는 포토존도 함께 운영돼 특별한 추억을 남길 수 있다. 본 경기에서는 선수단 입장 시 진해기지사령부 의장대가 도열해 특별한 퍼포먼스를 선보이며 색다른 분위기를 선보일 예정이다. 진해기지사령부 성악병이 애국가를 제창해 삼일절에 열리는 홈경기 의미를 더한다.

2세트 종료 후에는 OK저축은행과 진해기지사령부 간 협약식이 진행된다. 올 시즌 홈경기 직관 명물로 자리 잡은 ‘부산갈매기’와 ‘돌아와요 부산항에’ ‘떼읏창’ 타임에는 군악대의 라이브 반주가 더해진다.

1세트 종료 후에는 OK저축은행 배구단의 모기업인 OK금융그룹의 공익법인 ‘OK배정장학재단’ 장학증서 수여식이 진행된다. ‘OK배정장학금’은 성실하고 재능이 우수한 국내 대학(원)생에게 졸업 시까지 매월 최대 200만원의 생활비를 지원하는 국내 최대 규모의 생활비 장학 프로그램이다.

올해로 16기 장학생 선발을 마친 OK배정장학재단은 장학금 지원을 넘어 장학생 워크숍, 글로벌 멘토링, 로스쿨 네트워킹 프로그램 등 다양한 교육·교류 프로그램을 운영하며 인재 육성과 리더십 함양을 돕고 있다. OK저축은행 구단주인 최윤 OK금융그룹 회장이 이사장을 맡고 있다. 국내외 장학사업을 통해 현재까지 약 8000여 명의 장학생에게 총 320억 원 규모를 지원해 왔다.

이날 경기 티켓은 예매 오픈 10분 만에 매진됐다. 올 시즌 OK저축은행의 6번째 매진이다. OK저축은행은 올 시즌 부산에서 열리는 주말 홈 경기는 모두 매진을 이어가고 있다.

