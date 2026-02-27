롯데, ‘원정 도박’ 4인방 자체 징계 없었다… “대표이사·단장에게 중징계 ”

롯데 나승엽. 사진=뉴시스

롯데 김동혁. 사진=롯데 자이언츠 제공

프로야구 롯데가 최근 선수 4명이 대만 타이난 스프링캠프 도중 도박장에 출입한 것과 관련해 공식 사과했다. 해당 선수들에게 징계를 내리는 대신 대표이사와 단장에게 중징계 조치를 내렸다.

롯데는 27일 “선수단의 일탈로 인해 실망하셨을 팬 분들께 진심으로 사과드린다”며 “구단은 KBO 상벌위원회 결과를 존중하며 이를 충실히 이행할 예정”이라고 했다. 그러면서 “선수들의 개인 일탈에 의해 발생한 사안이지만 구단도 전지훈련지에서 발생한 불미스러운 일에 대한 책임을 통감하고 있다”며 “이에 따라 대표이사, 단장에게 중징계 조치와 함께 담당 프런트 매니저들에게도 징계 처분을 내렸다”고 했다.

상벌위는 지난 23일 롯데 고승민과 김동혁, 김세민, 나승엽에게 징계를 내렸다. 이들은 스프링캠프 도중 사행성 오락실에 방문해 전자 베팅 게임을 이용한 사실이 확인됐다. 해당 장소에 지난해부터 3회 방문한 김동혁은 50경기 출장정지, 1회 방문이 확인된 나머지 3명에게는 30경기 출장 정지 징계를 결정했다.

롯데는 “팬 분들과의 신뢰를 회복할 수 있도록 내부 규정 재정비를 통해 재발을 방지하겠다”며 “선수단 운영을 포함해 컴플라이언스 교육 등 모든 부문에서 미흡한 점이 없었는지 돌아보고 부족했던 부분을 강화하겠다”고 강조했다.

그러면서 “2026시즌 팬 분들께 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 남은 기간 책임감 있는 모습으로 최선을 다해 준비하겠다”며 “팬 분들께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한번 머리 숙여 사과드린다”고 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

