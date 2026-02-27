라카이코리아, 107주년 앞두고 역사적 의미 담은 기념품 3종 공개

라카이코리아 신제품, 유관순 코리안히어로즈 맨투맨, 구글 제미나이 제작. 사진=라카이코리아

패션 기업 라카이코리아(대표 김재본)가 107주년 삼일절을 앞두고 유관순 코리안히어로즈 맨투맨 등 역사적 의미를 담은 기념 제품 3종을 오늘 공개했다고 27일 밝혔다.

독도 알리기, 대한민국 역사 알리기 등 꾸준한 사회공헌 캠페인을 이어온 라카이코리아는 올해도 삼일절을 기념해 유관순 열사와 독립운동의 상징을 패션으로 풀어냈다.

이번에 출시된 제품은 유관순·안중근·김구 등 독립운동 영웅들의 이미지를 담은 '코리안 히어로즈 맨투맨', 유관순 열사의 수감 분류 번호를 모티브로 한 'HERO 유관순 371 윈드자켓', 삼일절 태극기 물결을 디자인으로 승화한 'KR 태극웨이브 러닝화' 3종이다. 삼일절 출시를 기념해 해당 제품들은 각각 30-50%할인된 가격에 판매할 예정이라고 브랜드 측은 전했다.

사진=라카이코리아 kr태극웨이브 스니커즈

이번 제품들은 역사적 메시지에만 그치지 않는다. 대표 제품인 KR 태극웨이브 러닝화는 한국인 체형에 맞게 발볼을 넓힌 설계, 350g 무게, 다이얼 잠금 시스템, 4cm 키높이, 특수 소재 인솔 등을 적용해 러닝은 물론 일상에서도 폭넓게 활용할 수 있는 기능성을 갖췄다.

이번 출시에는 회사의 고민과 결단이 담겼다. 최근 태극기 문양 디자인에 대해 "부담스럽다"는 소비자 반응이 있었고 실제 매출에도 영향을 미친 바 있다. 그럼에도 라카이코리아는 이번 신제품에 태극 문양을 적극 적용하는 방향을 선택했다.

라카이코리아 관계자는 "삼일절의 상징이 태극기라는 점에서 태극기를 빼는 선택을 할 수 없었다"며 "많이 팔리지 않을 가능성도 충분히 고려했다. 하지만 의미를 담은 제품은 누군가는 계속 만들어야 한다고 판단했다"고 밝혔다.

HERO 유관순 371윈드자켓. 사진=라카이코리아

한편 라카이코리아는 독도 알리기, 대한민국 역사 알리기 등 지속적인 사회공헌 활동과 동물 소재를 사용하지 않는 등의 노력을 인정받아 올해 1월 행정안전부 인가 사회공헌협회로부터 ESG 경영 대상을 수상했다.

이번 삼일절 제품 출시 역시 그 연장선상의 활동이다. 출시 당일인 27일 오후 7시에는 네이버 라이브 쇼핑 방송도 진행되며 제품은 라카이코리아 자사몰과 네이버 스토어에서 구매할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

