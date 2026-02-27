치아미백, 만족도 높이려면… “개별 맞춤 진단 중요”

최근 외모 관리에 대한 관심이 높아지면서 하얗고 밝은 치아를 만들기 위해 치아미백을 고민하는 이들이 늘고 있다. 특히 접근성이 좋은 셀프 치아미백 제품이 시중에 많이 출시되어 있으나, 개인마다 다른 치아와 잇몸 상태를 고려하지 않은 무분별한 사용은 오히려 독이 될 수 있어 주의가 요구된다.

정희준 대구 디에르치과의원 원장에 따르면 안전하고 만족도 높은 미백을 위해 반드시 치과를 방문해 전문가의 진단을 받을 것을 권고한다.

그는 “자가 미백 제품은 전문가용에 비해 미백 성분의 농도가 낮아 효과가 미미할 수 있고, 잘못된 방법으로 사용할 경우 잇몸 손상이나 치아 시림 등의 부작용이 발생할 수 있다”고 조언했다.

실제로 치아미백은 시술 전 구강 검진을 통해 변색의 원인을 정확히 파악하는 것부터 시작된다. 이후 식품의약품안전처의 승인을 받은 안전한 정품 미백제와 특수 광선 장비를 사용하여 치아 손상을 최소화하면서도 눈에 띄는 미백 효과를 이끌어내는 것이 핵심이다.

정희준 원장은 "치아미백은 단순히 치아를 밝게 만드는 것뿐만 아니라 잇몸과의 조화, 치아의 건강 상태까지 종합적으로 고려해야 하는 시술"이라며 "식약처 인증을 받은 안전한 제품을 사용하는지, 해당 의료진이 풍부한 임상 경험을 갖추고 있는지 확인하는 것이 바람직하다"고 강조했다.

이어 "사람마다 치아의 두께와 민감도가 다르기 때문에 일률적인 시술보다는 개별 맞춤형 프로그램을 적용해야 만족도를 높일 수 있다"며 "만족도 높은 시술을 위해서는 첫 방문 이후에도 정기적인 검진과 관리를 통해 효과를 유지하는 노력이 필요하다"고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

