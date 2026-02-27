음율·정효빈→W24·레이턴시…‘롤링홀 31주년 공연’ 4차 라인업 합류

인디 음악의 성지 롤링홀이 개관 31주년을 맞이해 음율, 정효빈, W24, LATENCY 등이 포함된 총 12팀이 4차 라인업에 합류했다.

‘롤링홀31주년기념공연’은 지난 1월부터 힙합, 발라드, R&B 등 장르의 경계를 넘나드는 라인업으로 구성됐다. 1차 라인업에는 보라미유, 예빛, 진민호, 기프트 등 15팀이 공개됐으며 2차 라인업에서는 주니엘, 고고학, 천진우, PATZ 등 10팀이 합류했다. 여기에 크라잉넛, AxMxP, ChRocktikal(크록티칼), 중식이 등이 포함된 3차 라인업이 더해지며 공연의 결을 한층 풍성하게 만든 바 있다.

이번 4차 라인업에는 음율, 정효빈, W24, LATENCY(레이턴시), Ruru(루루), 기쿠하시, 포져군단, 컨파인드 화이트, 산만한시선, 노아코스트, 헤이맨, 휘나까지 총 12팀이 이름을 올리며 기대감을 높이고 있다.

특히 섬세한 감정선으로 청춘의 결을 노래하는 혼성 듀오 음율, 따뜻하고 맑은 음색으로 깊은 울림을 전하는 발라더 정효빈, 다채로운 사운드로 글로벌 팬들의 사랑을 받아온 K-POP 밴드 W24가 합류해 눈길을 끈다. 또 개성 있는 콘셉트와 사운드로 주목받는 신예 밴드 LATENCY(레이턴시), 인디 팝과 R&B 기반의 독창적인 스타일을 선보이는 아티스트 Ruru(루루)까지 더해지며 밀도 높은 라이브와 감정선이 살아 있는 무대를 예고한다.

롤링홀 김천성 대표는 “라이브 공연을 대표하는 롤링홀에서만 경험할 수 있는 감성적인 솔로 무대부터 에너제틱한 밴드 공연까지 다양한 결의 음악이 공존하는 자리를 만들어가고 있습니다. 롤링홀에 오셔서 다양한 뮤지션들과 호흡하며 그 순간을 함께 느끼시길 바란다”고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

