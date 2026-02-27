배우 백성현, 뮤지컬 ‘여명의 눈동자’ 주인공 최대치 역 낙점…인생 캐릭터 예고

백성현. 넥스트스케치 제공

뮤지컬이라는 고정 관념을 깨고 360도 무대와 관객과의 가장 가까운 거리를 자랑하는 무대로 매일 화제를 모으고 있는 뮤지컬 ‘여명의 눈동자’가 배우 백성현을 최대치 역으로 캐스팅하며 연기에 중점을 둬 관심을 더하고 있다.

‘여명의 눈동자’는 MBC 창사 30주년 기념특집극으로 1989년부터 1990년 5월 3일까지 방영되며 최고 시청률 58.4%를 기록한 레전드 드라마다. 뮤지컬 제작사 넥스트스케치가 이를 파격적으로 재탄생시켰다. 현충원을 마주한 공연장을 지어 360도 구조의 ‘컨버스 스테이지 아레나’ 무대를 만들었고 이에 무대전면영상을 설치해 보는재미와 이해력까지 높였다.

2019년 초연 당시 한국뮤지컬어워즈 최고작품상 후보에 오르며 작품성을 인정받았고, 36부작 원작 드라마를 6막으로 압축 구성했다. 상하이, 제주 4·3의 현장 등을 생생하게 구현했다. 배우와 관객의 거리를 1m 이내로 좁힌 공간 설계로 몰입도를 극대화한 점도 특징이다.

제작사 넥스트스케치는 “최대치 역은 연기가 중요한 캐릭터로 국민적 사랑을 받았던 최재성 배우가 백성현배우의 합류에 싱크로율 100%라며 극찬했다”며 “백성현은 안정적인 연기력과 강한 몰입도로 무대 위에서 보기 드문 카리스마를 보여주고 있다. 제작진이 놀랄 만큼 열정이 대단하다”고 전했다. 이어 “원작을 기억하는 관객들의 기대에 부응하기 위해 모든 제작진이 책임감을 갖고 준비하고 있다”고 덧붙였다.

최대치 역에는 백성현을 비롯해 김준현, 정시욱이 캐스팅됐으며, 윤여옥 역은 박정아와 정명은이 맡는다. 장하림 역에는 송용진, 박진우, 김진우가, 윤홍철 역에는 조남희, 홍서준, 노우진이 출연한다.

뮤지컬 ‘여명의 눈동자’는 2월 24일부터 서울 동작구 컨버스스테이지 아레나 여명에서 연장 공연을 시작해 4월 26일까지 상연된다. 백성현은 3월 중순부터 무대에 오른다.

