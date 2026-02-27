박군, '땡잡았다'로 화려한 컴백…건강한 에너지 ‘또 보고 싶네’

트로트 명가 토탈셋의 박군이 유쾌한 에너지로 성공적인 컴백을 알렸다.

박군은 지난 26일 방송된 MBC ON '트롯챔피언'에 출연해 신곡 '땡잡았다' 무대를 선보였다. 박군은 전매특허인 밝은 미소와 훈훈한 비주얼, 박진감 넘치는 퍼포먼스로 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.

특히 박군이 직접 창작에 참여한 포인트 안무는 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 동작들로 구성되어 '챌린지'를 예감케 하는 높은 중독성을 자랑했다.

박군의 신곡 '땡잡았다'는 사랑을 만난 순간의 확신과 기쁨을 경쾌한 리듬과 중독성 강한 후렴으로 풀어낸 댄스 트로트 장르의 곡으로 흥겨운 브라스 사운드에 박군 특유의 건강한 에너지가 더해져 듣는 이들에게 기분 좋은 활력을 선사한다.

한편 이날 '트롯챔피언'에는 박군을 비롯해 태진아, 안성훈, 전유진, 성민, 김수찬, 김다현, 문초희 등이 출연했다.

