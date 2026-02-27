[내야외야] 허구연 KBO 총재, 해남군 남해안벨트 야구장 준공식 참석

사진=KBO 제공

허구연 한국야구위원회(KBO) 총재가 야구 저변 확대에 힘쓰고 있는 해남군에 감사를 표시했다.

허 총재는 지난 26일 해남군 남해안벨트 야구장 준공식에 참석했다. 야구장 인프라 확충을 기반으로 스포츠마케팅을 추진하며 지역경제 활성화와 야구 저변 확대에 힘쓰고 있는 명현관 해남군수와 관계자들에게 감사의 인사를 했다.

해남군은 2024년 2월에 KBO와 남해안벨트 사업 협약을 체결했다. KBO 유소년 육성 프로그램과 국내 야구팀들의 동계전지훈련 등을 위한 야구장 2면과 실내연습장 등의 인프라 구축을 약속했다.

이를 위해 해남군은 지난해 총 161억원의 예산과 8만7767㎡(약 2만6549평) 규모의 부지를 확보하여 해남 스포츠파크를 착공했다. 정식 규격 야구장과 축구장 각 1면, 야구, 축구를 병행할 수 있는 다목적경기장 1면, 웨이트트레이닝장 등의 스포츠 훈련 시설이 조성됐다. 사계절 훈련을 할 수 있는 실내연습장도 추가로 건립이 예정돼 있다. 향후 전라남도 지역의 남해안벨트 중심축으로 자리매김할 전망이다.

허 총재는 “기후가 온화한 해남군에서 많은 유소년 팀과 야구 단체들이 동계전지훈련 및 대회 등을 통해 한국 야구의 미래를 준비하는 좋은 계기가 될 것”이라며 “KBO는 해남군이 전라남도 남해안벨트의 핵심 거점으로 자리매김할 수 있도록 다양한 관련 프로그램을 준비할 것”이라고 밝혔다.

명현관 해남 군수는 “야구장이 완공될 때까지 자문과 도움을 주신 허 총재님과 야구 관계자분들께 감사드린다. 해남 스포츠파크의 준공이 해남 지역의 스포츠마케팅의 도약과 지역경제 활성화로 이어지길 기대한다”고 언급했다.

KBO 관계자는 “향후 2~3년내에 인근 완도군과 경상남도 진주시, 고성군 등으로 이어지는 남해안벨트 야구 동계전지훈련 클러스터를 구축해 유소년 육성과 저변확대 등의 한국 야구의 미래를 준비하는 중장기 발전에 집중할 계획”이라고 밝혔다.

