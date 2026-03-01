[한강로 컷] 배우 수지, 봄바람과 함께온 여신의 화보 공개

배우 수지. 자료=게스(GEUSS) 제공

배우 수지와 토털 라이프스타일 브랜드 GUESS와 함께한 2026 스프링 데님 캠페인을 공개됐다.

공개된 화보 속 수지는 화이트 티셔츠에 시그니처 부츠컷 데님을 매치한 가장 기본적인 스타일링부터, 데님 원피스와 데님 베스트, 데님 셋업까지 폭넓은 데님 스타일로 봄 시즌에 어울리는 가볍고 편안한 스타일을 제안하며, ‘데님 여신의 귀환’을 극명하게 보여줬다. 특히 과도한 연출 없이 소재와 핏에 집중한 스타일링을 통해 게스가 오랜 시간 이어온 오리지널 데님 헤리티지와 패션 데님을 대표해 온 브랜드로서의 정체성을 담아내며, 절제된 디자인과 실루엣으로 게스만의 데님 아이덴티티를 한층 선명하게 드러냈다.

한편 수지는 2025년 넷플릭스 시리즈 ‘다 이루어질지니’에서 감정 결여의 여주인공으로 호평을 받았으며, 2026년 공개 예정인 디즈니+의 오리지널 시리즈 <현혹>에 캐스팅되어 새로운 연기 변신을 준비 중으로, 배우이자 아티스트로서 꾸준한 존재감을 이어가고 있다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

