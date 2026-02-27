유선수엔터테인먼트가 ‘미스트롯4’ TOP5의 공식 위탁 파트너사로서 매니지먼트를 맡는다.

오늘 27일 유선수엔터테인먼트 유병재 대표는 “TV CHOSUN ‘미스트롯4’ TOP5 (길려원,이소나,윤태화,허찬미,홍성윤)의 매니지먼트를 담당하게 됐다”고 밝혔다.

이어 “TOP5 멤버들은 뛰어난 실력과 잠재력을 지닌 아티스트들”이라며 “멤버들 각자의 역량을 충분히 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 이어가겠다”라고 전했다.

또한, “아티스트가 무대에 온전히 집중할 수 있도록 체계적인 매니지먼트를 제공하고, 개별 활동 역시 안정적으로 펼칠 수 있도록 지원할 계획”이라며, “회사와 아티스트 간의 지속적인 소통을 통해 시너지를 만들어가겠다”고 강조했다.

TV조선 ‘미스트롯4’는 참가자들의 성장 서사와 진정성 있는 무대, 완성도 높은 경연들로 매회 높은 화제성을 기록했다. 동시간대 전 채널 일일 프로그램 시청률 1위는 물론, 목요일 예능 부문 시청률 1위를 차지하며 높은 대중적 관심을 입증했다.

유선수엔터테인먼트는 코요태, ‘미스터트롯2’ 출신 가수 나상도, ‘사랑의 미로’ 최진희, ‘미스트롯4’ 채윤, ‘미스터트롯3’ 출신 가수 남궁진·임찬 등 다수의 아티스트들을 성공적으로 매니지먼트한 제이제이엔터테인먼트의 유병재 대표가 설립한 매니지먼트사다.

지난 ‘미스터트롯3’에 이어 ‘미스트롯4’ TOP5 매니지먼트까지 맡으며 트롯 오디션 스타 매니지먼트의 전문성을 검증, 트롯을 포함해 가요계에서 베테랑 매니지먼트사로서의 입지를 공고히 하고 있다.

유 대표는 수년간 아티스트와 동반 성장하며 탄탄한 네트워크와 전문성을 구축한 인물이다. 시장 흐름을 읽는 기획력과 실무 경험을 바탕으로 아티스트 브랜딩부터 콘텐츠 확장까지 체계적인 시스템을 구축해왔다. 이런 시각들로 K-트로트 시장에서 새로운 흐름을 주도할 것으로 기대된다.

한편, 유선수엔터테인먼트는 이번 ‘미스트롯4’ TOP5 매니지먼트를 통해 국내 트로트 시장의 성장은 물론, 글로벌 활동까지 아우르는 전문 매니지먼트 체계를 구축해 나갈 계획이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]