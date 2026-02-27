WBC 합류 앞두고 홈런 폭발… 김혜성, 타격감 최고조로 일본 향한다

다저스 김혜성. 사진=AP/뉴시스

김혜성(LA 다저스)이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 한국 야구대표팀 합류를 앞두고 미국 메이저리그(MLB) 시범경기 첫 홈런을 터뜨리며 타격감을 최고조로 끌어올렸다.

김혜성은 27일 미국 애리조나주 글렌데일 캐멀백 랜치에서 열린 시카고 화이트삭스와의 홈경기에서 9번 타자 2루수로 선발 출전해 6회말 솔로 홈런을 날렸다.

팀 동료 케스턴 히우라의 솔로 홈런으로 5-5 동점이 된 상황에서 등장한 김혜성의 방망이가 폭발했다. 김혜성은 연속 타자 홈런을 터뜨려 팀의 역전을 이끌었다. 상대 투수 타이슨 밀러를 상대로 볼카운트 2B-2S에서 5구째 시속 129.2㎞짜리 스위퍼를 밀어쳐 우측 담장을 넘겼다. 김혜성의 시범경기 첫 번째 아치다. 7회초 수비에서 일라이자 하인라인과 교체돼 경기를 마쳤다.

김혜성은 3타수 1안타(1홈런) 1타점으로 이날 경기를 마쳤다. 김혜성은 타율 0.462(13타수 6안타), OPS(출루율+장타율) 1.154로 시범경기를 마쳤다. 출전한 4경기에서 모두 안타를 날렸다.

김혜성은 28일 WBC 대표팀 합류를 위해 일본 오사카로 향한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

