하유준X이승협, 다시 만난 ‘사계의 봄’ 주역들…日 공연 생중계까지

드라마 ‘사계의 봄’ 일본 프리미엄 이벤트가 성황리에 마무리됐다.

SBS 청춘 드라마 ‘사계의 봄’이 지난 25~26일 일본 도쿄 유라쿠초 요미우리 홀에서 프리미엄 이벤트를 개최했다. 이번 이벤트에는 작품의 두 주인공 사계와 서태양을 연기했던 AxMxP(에이엠피) 하유준, 엔플라잉 이승협이 함께 자리해 뜨거운 반응을 모았다. 특히 26일 공연은 일본 TBS 채널을 통해 생중계되어 더 많은 팬들과 함께 했다.

환호 속 등장한 하유준과 이승협은 첫 코너로 ‘사계의 봄’ 명장면을 함께 보며 작품에 관한 이야기를 나눴다. 일부 장면에서는 명대사를 재연하는 시간도 진행되어 관객들을 웃음 짓게 했다. 이어서 공연 당일 로비에서 모집한 관객들의 질문에 직접 답하며 화기애애한 분위기 속 토크를 진행했다.

이번 이벤트에는 ‘사계의 봄’의 OST를 가창했던 밴드 하이파이유니콘과 AxMxP가 게스트로 출연해 더욱 특별한 시간을 완성했다. 먼저 25일 공연에서는 하이파이유니콘이 ‘사계의 봄’ OST ‘내 머리에 열이 나’, ‘난 넌 우린’, 그리고 일본 TBS 드라마 ‘미래의 아들(未来のムスコ)’ 삽입곡 ‘SUPER DUPER’까지 청량한 느낌의 곡들로 무대를 꾸미며 큰 호응을 얻었다.

26일 공연에서는 AxMxP가 또 다른 매력으로 공연을 이끌었다. 최근 발매한 미니 1집의 타이틀곡 ‘PASS’로 강렬한 시작을 알린 AxMxP는 ‘사계의 봄’ OST ‘FIRE (FFWF)’, ‘SPECIAL DAY’를 차례로 선보이며 공연장을 열기로 가득 채웠다. 특히 AxMxP의 기타리스트 김신과 드러머 크루 또한 극 중 밴드 ‘더 크라운’의 멤버 역으로 작품에 출연했던 만큼 반가움을 자아내기도 했다.

스페셜 공연 이후에는 챌린지 코너도 이어졌다. 하유준과 이승협은 음악, 연기 등 챌린지에 적극적으로 임하며 재미를 선사했다. 이후 포토타임과 선물 추첨을 통해 관객들에게 ‘사계의 봄’을 추억할 수 있는 선물을 증정하며 훈훈함을 안겼다.

공연의 마무리는 하유준과 이승협의 무대로 꾸며졌다. 먼저 이승협은 서태양의 마음을 담은 ‘사계의 봄’ OST ‘말해’로 아련한 감동을 선사했으며, 하유준은 현지 팬들을 위해 특별히 준비한 오피셜히게단디즘의 ‘Pretender’ 커버를 선보여 박수를 받았다. 마지막 무대로는 두 사람이 함께 작품의 메인 엔딩 곡 ‘SEE YOU LATER’를 투사계 버전으로 부르며 작품을 사랑해 준 팬들에게 아련한 감동을 전했다.

한편, 이틀간 드라마 ‘사계의 봄’의 추억을 되살린 이번 프리미엄 이벤트는 추후 일본의 CS방송 TBS 채널과 OTT 플랫폼 Lemino를 통해 확장판으로 방송 및 스트리밍될 예정이다.

