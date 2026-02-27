[별별토크] ‘SM 보석’ 하츠투하츠 직접 말하는 데뷔 1주년

하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 오늘(24일) 데뷔 1주년을 맞이했다.

하츠투하츠는 지난해 2월 24일 몽환적이고 신비로운 분위기의 데뷔곡 ‘The Chase’(더 체이스)로 가요계에 첫 발을 내디딘 데 이어, 통통 튀는 긍정적인 에너지를 담은 ‘STYLE’(스타일), 쿨하고 시크한 무드의 ‘FOCUS’(포커스) 등으로 다채로운 음악 색깔과 독보적인 다인원 ‘칼각 퍼포먼스’를 선보여 글로벌 팬들의 뜨거운 호응을 얻었으며, 신인상 9관왕으로 2025년 데뷔 아티스트 중 신인상 최다관왕 기록을 세웠다.

또한 하츠투하츠는 지난 21~22일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 개최한 첫 팬미팅을 시야제한석까지 전석 매진시켜 높은 인기를 실감케 했으며, 이에 앞서 20일 당돌하고 발랄한 매력이 돋보이는 새 싱글 ‘RUDE!’(루드!)를 공개, 뮤직비디오 오픈 약 하루 만에 조회수 1000만 뷰 돌파 후 현재(24일 오전 9시 기준) 2700만 뷰를 훌쩍 넘긴 것은 물론, 멜론 TOP100 8위 피크(23일 0시 기준)에 오르는 등 빠른 속도로 음원 차트 상위권을 향해 달려가고 있다.

이렇듯 ‘최고의 신인’다운 압도적인 기세를 입증한 가운데 데뷔 1주년을 맞은 하츠투하츠가 지난 1년간의 이야기를 직접 전했다.

다음은 하츠투하츠 데뷔 1주년 관련 일문일답.

Q. 데뷔 1주년을 맞은 소감이 어떤가요?

지우 : 벌써 데뷔 1주년을 맞았다는 게 아직도 믿기지 않아요. 지난 1년 동안 정말 많은 사랑을 받으면서 성장할 수 있었고, 그 모든 순간이 소중한 추억으로 남았어요! 늘 곁에서 응원해 주신 S2U(하츄, 공식 팬클럽명) 덕분에 여기까지 올 수 있었다고 생각합니다. 앞으로도 하츠투하츠만의 색으로 더 멋진 모습 보여드릴게요.

카르멘 : 벌써 1주년… 정말 믿기지 않아요! 항상 저희를 응원해 주시고 사랑해 주시는 팬분들 너무 너무 감사해요. 덕분에 1년 동안 정말 행복했어요. 앞으로 오래오래 함께하자! 약속~

유하 : 1년이라는 시간이 팬분들 덕분에 정말 행복한 기억으로 가득 찬 것 같아요! 늘 옆에서 저희에게 든든한 존재가 되어 주셔서 감사드려요. 오래오래 함께할 수 있도록 팬분들께 자랑스러운 하츠투하츠가 될게요! 늘 사랑합니다!

스텔라 : 벌써 하츠투하츠의 1년이 지났다니 안 믿어져요! 그동안 멤버들도 정말 고생 많았고, 우리 팬분들을 만나게 돼서 정말 행복해요. 앞으로 더 성장한 모습을 보여드릴 수 있도록 열심히 할 테니 많은 사랑과 관심 부탁드립니다!

주은 : 팬분들을 만난 지 벌써 1년이라는 시간이 지났다는 게 믿기지 않는 것 같아요. 지난 1년 동안 행복하고 즐거운 추억을 많이 쌓은 것 같고, 그 추억들에 항상 팬분들이 있었어요. 앞으로 더 재미있고 멋진 추억 많이 만들고 싶습니다!

에이나 : 벌서 1주년이라는 게 안 믿기는데요! 1년 동안 팬분들, 멤버들과 함께 하면서 많은 것을 배우고 느낀 것 같아요. 앞으로도 팬분들이 저희 곁에 오래 함께해주면 좋겠습니다ㅎㅎ

이안 : 벌써 데뷔 1주년이 되었다니 시간이 엄청 빨리 지나간 것 같아요. 팬분들과 처음 보낸 한 해였는데 정말 행복했습니다. 팬분들도 저희와 함께해서 행복한 한 해였다면 좋겠어요!

예온 : S2U(하츄)분들을 처음 만나고 1년이라는 시간을 함께 보낼 수 있어 뜻깊은 한 해였습니다. 앞으로도 S2U(하츄)분들과 더 좋은 추억들 많이 쌓아가고 싶어요. 오래오래 건강한 모습으로 만나요!

Q. 지난 1년간 있었던 일 중에 가장 기억에 남는 것은 무엇인가요?

카르멘 : 첫 팬미팅이요. 정말 평생 기억에 남을 것 같아요. 말로 다 표현할 수 없을 만큼 감동적이어서 꿈만 같았고, 지금도 팬미팅을 했다는 게 믿기지 않아요. 웃고, 울고, 설레던 그 모든 순간들이 잊지 못할 추억이 됐는데, 그 자리에 하츠투하츠 멤버로 함께할 수 있어서 행복했어요. 많은 분들께서 저희를 만나러 와 주셔서 감사했고, 팬분들과 더 가까워진 것 같아서 기뻐요! 앞으로 더 좋은 모습과 무대 많이 보여드리겠습니다!

에이나 : 첫 미니앨범 ‘FOCUS’ 쇼케이스가 가장 기억에 남는데요! 첫 미니앨범이어서 저희 모두 정말 열심히 준비하기도 했고, 쇼케이스를 하면서 팬분들과 더 가까워진 느낌이 들었어요.

예온 : ‘SMTOWN LIVE 2025’(에스엠타운 라이브 2025) 투어가 가장 기억에 남습니다. 저희가 회사 창립 30주년인 해에 데뷔하기도 했고, 여러 지역에서 선배님들과 같은 무대에 서는 좋은 경험을 하면서 많은 것들을 배울 수 있었습니다!

Q. ‘RUDE!’가 공개와 동시에 뜨거운 반응을 얻고 있는데 기분이 어떤가요?

스텔라 : ‘RUDE!’는 저희 모두 듣자마자 좋아했던 곡인데, 이렇게 공개되자마자 많은 사랑을 받고 있어서 정말 행복합니다! 팬분들의 열정적인 응원이 느껴져서 더 뿌듯해요. 빨리 더 많은 무대에서 ‘RUDE!’로 하츠투하츠만의 매력을 보여드리고 싶어요.

주은 : 저희가 어떻게 하면 팬분들께 더 새롭고 신나는 곡으로 다가갈 수 있을까 고민하면서 나온 곡이 ‘RUDE!’인데, 팬분들께서 나오자마자 이렇게 좋아해 주시고, 또 음원차트 상위권에도 들어가게 되어 정말 뿌듯하고 감사한 마음입니다.

Q. ‘RUDE!’는 하츠투하츠의 새로운 매력을 만날 수 있는 곡인데, 준비하면서 가장 신경 쓴 부분은 무엇인가요? 무대를 볼 때 어떤 부분에 초점을 맞추면 좋을까요?

유하 : 이번에도 퍼포먼스에 신경을 많이 썼고, 8명의 합도 더 잘 맞추려고 노력했어요. 모든 파트가 ‘킬링 파트’처럼 느껴질 만큼 무대를 보시는 분들께 재미를 드릴 수 있는 요소들을 많이 넣어봤습니다.

주은 : 제목처럼 ‘RUDE!’한 표정 연기에 신경을 많이 썼어요. 무대를 보실 때 지루할 틈 없이 재미있게 즐기실 수 있을 거예요!

Q. 정해진 규칙에 얽매이지 않겠다는 귀여운 반항을 담은 ‘RUDE!’ 가사와 반대로 멤버들끼리 꼭 지켜야 하는 규칙이 있을까요? 또는 앞으로 만들고 싶은 규칙이 있나요?

스텔라 : 무대를 하기 전에 저희끼리 꼭 구호를 외치는 규칙이 있어요! 그럴 때마다 에너지가 올라가고 자신감이 생겨서 무대를 더 즐길 수 있습니다.

이안 : 다 같이 사진을 찍거나 단체로 모여서 무언가를 해야 하는 상황에서 가장 늦게 오는 사람이 벌칙을 받는 것을 새로운 규칙으로 만들고 싶습니다!

예온 : 숙소에서 빨래가 다 된 옷들은 바로바로 본인 옷장에 정리해야 하는 규칙이 있습니다. 원래 빨래를 마친 옷들을 거실 선반에 뒀는데, 어느샌가 쌓이기 시작해서 그 이후로 이 규칙을 만들어서 실천 중입니다!

Q. 자체 콘텐츠로 좋은 반응을 얻고 있는데 가장 기억에 남는 콘텐츠는 무엇인가요? 앞으로 해보고 싶은 콘텐츠가 있다면요?

유하 : ‘걸스 나이트’를 하는 콘텐츠에서 가장 저희다운 모습이 나온 것 같아요. 팬분들께서도 저희다운 모습을 보여드릴 때 가장 좋아해 주시는 것 같아서, 앞으로도 꾸밈없는 솔직한 매력을 많이 보여드리고 싶어요!

주은 : 지금까지 공개된 콘텐츠들이 다 재미있어서 딱 하나를 고르기 어려운데, 그래도 골라본다면 ‘흑백요리사’를 콘셉트로 한 콘텐츠인 것 같아요! 콩트 느낌으로 저희만의 매력을 보여드린 것 같아서 마음에 들어요. 앞으로는 토크 위주 콘텐츠나 활동적인 것들을 하는 콘텐츠도 해보고 싶어요!

에이나 : ‘걸스 나이트’ 콘텐츠가 가장 기억에 남아요. 정말 재미있게 촬영하기도 했고, 가장 진실된 저희 모습이 나온 것 같아서요. 앞으로도 저희끼리 편하게 이야기하는 콘텐츠를 많이 찍고 싶어요.

Q. 팬들이 사랑하는 하츠투하츠만의 '스타일'은 무엇이라고 생각하나요?

지우 : 하츠투하츠만의 스타일은 ‘당당함 속의 솔직함’이라고 생각해요. 무대 위에서는 당차고 자신감 있는 모습을 보여드린다면, 무대 아래에서는 자연스럽고 편안한 매력을 보여드리고 있어요. 그 두 가지의 온도 차이에서 오는 매력을 팬분들이 사랑해 주시는 것 같아요!

스텔라 : 저희 8명이 각자 다른 매력을 갖고 있는데, 그 매력들이 섞이면서 좋은 시너지를 만든다고 생각합니다!

이안 : 저희만의 케미스트리와 통통 튀는 발랄한 매력을 좋아해 주시는 것 같습니다!

Q. 신인상 9관왕을 달성하면서 데뷔 때 밝혔던 지난해 목표를 이뤘어요. 올해 이루고 싶은 하츠투하츠의 목표는 무엇인가요?

카르멘 : 다 같이 건강하고 행복하게 활동하기, 더 많은 팬분들과 만나기, 음원 차트 1위! 올해 들려드리는 노래들을 더 많은 분들께서 사랑해 주시면 좋겠어요.

지우 : 음악과 퍼포먼스 모두 더 성장한 모습을 보여드리고 싶어요. 그리고 멤버들과 건강하게 잘 활동하는 것도 목표입니다!

Q. 함께 데뷔의 꿈을 이루고 앞으로의 여정을 같이 펼쳐갈 멤버들에게 하고 싶은 말이 있나요?

지우 : 멤버들아 사랑하고 늘 고맙다! 다치지 말고, 아프지 말고, 바쁜 것에 감사하며 열심히 활동하자!

카르멘 : 항상 옆에 같이 있어주고, 많이 도와주고, 응원해주고, 서로 좋은 말도 많이 해줘서 정말 고마워요! 평생 함께하자! 사랑해

유하 : 멤버들! 우리 연습생 때부터 지금까지 정말 많은 일들이 있었는데, 서로가 있기에 무엇이든지 잘 해낼 수 있었던 것 같아! 앞으로도 서로에게 가장 든든하고 힘이 되는 존재가 되어주자! 오래오래 함께하자 사랑해~~

스텔라 : 멤버들!! 항상 고맙고 사랑해~ 우리 앞으로도 지금처럼 행복하게 활동하자! 하츠투하츠 파이팅!

주은 : 우리 멤버들 한 명 한 명 다 소중하고 우리 팀에 없으면 안 되는 존재들이야! 앞으로도 쭉 오래오래 같이 활동하자! 사랑해

에이나 : 데뷔 준비를 할 때부터 지금까지 쭉 내게 가장 큰 힘이 되어줘서 고마워. 멤버들이 없었으면 지금의 나도 없었을 거야ㅎㅎ 그만큼 내게 소중한 사람들이고 의지가 돼! 앞으로도 다 같이 목표 하나하나 이뤄나가자! 알라뵹

이안 : 멤버들과 함께해서 늘 너무 행복해~ 항상 고맙구 다들 건강하자!

예온 : 데뷔 후 함께 많은 것들을 경험하면서 더욱 끈끈해지고 단단해졌다고 생각해요. 항상 멤버들에게 고맙다는 말 전하고 싶고 저희 올해도 건강하게 활동해요!

Q. 마지막으로 늘 응원해주는 팬들에게 한마디 부탁드려요.

지우 : 항상 너무 고마워요. 팬분들 응원 덕분에 힘내서 무대를 할 수 있는 것 같아요. 이제 팬분들이 없는 제 삶은 상상할 수 없어요. 항상 고맙고 사랑해요!

카르멘 : 늘 응원해주고 사랑해줘서 정말 고마워용! No one knows how big my love for my fans truly is~~ 어디 가지마요! 약속!!

유하 : 늘 고맙다고 표현을 하고는 있지만, 제가 팬분들께 사랑받으면서 느끼는 감정은 말로 다 표현할 수 없는 것 같아요. 이런 소중한 경험을 하게 해주셔서 정말 감사합니다! 팬분들께 받는 사랑을 당연하게 생각하지 않고 늘 노력하고 성장하는 유하가 될게요! 사랑합니다!!

스텔라 : 팬분들을 처음 만났을 때가 제 인생에서 가장 행복한 순간이었던 것 같아요! 사랑과 응원에 보답할 수 있도록 앞으로 더 열심히 하는 스텔라가 되겠습니다! 사랑해요♡

주은 : 보이지 않는 곳에서도 늘 열심히 응원해 주시고 사랑해 주셔서 고마워요! 팬분들의 마음에 보답할 수 있도록 저희 하츠투하츠가 앞으로 더 열심히, 행복하게 활동할게요! 사랑해

에이나 : 항상 옆에서 응원해주고 좋아해줘서 정말 고마워. 그 마음을 항상 생각하면서 더 성장하는 모습 많이 보여줄게~ 나를 좋아해주는 마음 그 이상으로 나도 많이 좋아해!

이안 : 항상 곁에서 응원해줘서 정말 고맙고 저희도 팬분들께 힘이 될 수 있도록 열심히 할게요! 사랑해용.

예온 : 항상 변함없이 응원해주시는 S2U(하츄)분들께 감사한 마음을 전하고 싶습니다! 지난 한 해 동안 S2U(하츄)분들께서 많은 사랑 보내 주셔서 정말 감사드립니다! 앞으로 하츠투하츠로서 더 좋은 음악과 무대로 보답하겠습니다.

