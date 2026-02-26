솔라, 중국어 싱글 'Your Own Star' 콘셉트 포토 속 비주얼 눈길

그룹 마마무(MAMAMOO) 멤버 솔라가 별빛처럼 반짝이는 비주얼을 자랑했다.

솔라는 오늘(26일) 공식 SNS를 통해 중국어 싱글 '總有一顆屬於你的星球'(이하 'Your Own Star')의 첫 번째 콘셉트 포토를 게재했다.

공개된 사진 속 솔라는 타이베이 밤거리를 배경으로 강렬한 존재감을 드러내고 있다. 도로 위에 선 채 자유분방한 모습으로 포즈를 취하는 등 감각적인 분위기가 돋보였다.

솔라는 힙하게 땋은 블리치 헤어로 트렌디한 매력을 배가했다. 성숙해진 분위기 속 솔라의 별빛처럼 빛나는 비주얼은 'Your Own Star'를 향한 궁금증을 고조시켰다.

오는 3월 9일 발매하는 'Your Own Star'는 내가 아무것도 아닌 것처럼 느껴지는 순간에도 곁을 지켜주는 순간을 노래하는 곡이다. 거대한 시간의 흐름 속에서 자신만의 좌표와 존재의 의미를 찾아가는 과정을 그린다. 솔라는 Z세대 톱밴드 고오인(Accusefive)과 협업해 국경과 언어를 뛰어넘는 음악적 교감을 나눌 예정이다.



