‘러브포비아’ 김현진·최병찬, 쌍둥이 형제의 숨겨진 과거는

김현진과 최병찬의 애틋한 과거사가 베일을 벗는다.

오늘(26일) 밤 11시 라이프타임(Lifetime)을 통해 방송되는 드라마 ‘러브포비아’(극본 이세령/감독 왕혜령/제작 위매드) 3회에서는 한선호(김현진 분), 한백호(최병찬 분) 형제의 숨겨진 사연이 드러난다.

지난 방송에서 한선호는 한백호가 HAN 에이전시를 담보로 무리한 투자를 했다가 자금을 모두 날렸다는 청천벽력 같은 소식을 접했다. 사채업자는 회사까지 찾아와 돈을 한시 빨리 갚을 것을 종용했고 한선호와 한백호가 일궈온 모든 것이 넘어갈 위기에 처했다. 이때 한선호를 포미 2세대 프로토타입 모델로 쓰려는 속내를 감춘 윤비아가 현장에 들이닥쳐 HAN 에이전시를 자신이 인수하겠다고 제안했다. 이 자리에 동석한 설재희(조윤서 분)도 포미 2세대 개발을 성공적으로 마친 뒤 회사를 돌려준다는 협업계약서를 내밀어 한선호, 한백호 형제를 벼랑 끝에서 구해냈다.

한선호가 한백호의 투자 실패로 최대 위기를 맞은 가운데, 오늘(26일) 공개된 스틸에서는 일 때문에 매번 투닥거리는 현재와 달리 투박한 듯 따스한 형제의 과거사가 그려져 호기심을 자극한다.

사진 속 한선호와 한백호는 감당하기 힘든 슬픔에 직면한 듯 눈시울이 붉게 물들어 있다. 한선호는 형답게 의연한 태도로 울먹이는 동생 한백호를 바라보고 있지만, 애처로운 눈빛까지 숨기지 못하고 있다. 고등학생 시절, 형제를 덮친 비극의 정체는 무엇이었을지 궁금증이 증폭된다.

또 다른 사진 속에서 한선호와 한백호는 한층 밝아진 텐션으로 보는 이들을 미소 짓게 만든다. 노트북 앞, 무언가를 확인 중인 한선호가 잔뜩 긴장한 표정을 짓는 것과 대조적으로 한백호의 얼굴에는 환한 웃음꽃이 피어있다. 눈물 바람을 불러온 사건 뒤 이들 형제를 찾아온 기쁜 소식은 무엇일지 이들의 숨겨진 과거사가 기대감을 불러모을 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

