‘3분 쾌감’ NCT JNJM, 원더케이 찢었다…유닛 시너지 심장 정조준

국내외 주요 음원 차트를 휩쓸며 성공적인 유닛 데뷔를 알린 NCT JNJM이 독보적인 하이퀄리티 퍼포먼스로 글로벌 팬들의 심장을 정조준했다.

카카오엔터테인먼트의 글로벌 K팝 대표 미디어 1theK(원더케이)가 지난 25일 공개한 ‘원더킬포(1theKILLPO)’에서 NCT JNJM은 첫 번째 미니앨범 ‘BOTH SIDES’(보스 사이즈)의 동명의 타이틀곡 무대를 선보였다. 이날 제노와 재민은 각각의 매력을 온전히 드러내면서도 균형 잡힌 호흡을 보여주며 유닛 시너지를 입증했다.

‘원더케이’가 제작한 ‘원더킬포’는 글로벌 팬 투표로 곡의 킬포인트 구간을 선정하고, 해당 구간에서 아티스트의 의상과 스타일, 촬영 기법과 조명, 세트, 무대 효과까지 다각도로 변화를 주는 웰메이드 퍼포먼스 콘텐츠다. 특히 킬포인트 구간의 콘셉트 전환을 극대화한 구성으로 팬들 사이에서 대표 ‘최애’ 콘텐츠로 손꼽힌다. 이번 콘텐츠에서도 서로 다른 두 가지 매력으로 상대를 사로잡겠다는 신곡의 메시지에 맞춰 상반된 콘셉트를 선보여 눈길을 끌었다.

먼저 데님과 화이트 톤의 캐주얼한 스트릿 의상을 입은 NCT JNJM은 특유의 경쾌하고 에너제틱한 매력으로 분위기를 끌어올렸다. 감각적인 컬러 배경 속 유연하면서도 힘 있는 안무는 청량하고 자유로운 매력을 부각했다. 이어 올 블랙 롱 코트 수트로 분위기를 단번에 전환시키며 절제된 섹시미와 깊어진 카리스마를 완성했다. 구간마다 더해진 익살스러운 표정 연기와 핑크빛 하트 오브제 연출은 생동감을 높였고, 정교한 완급 조절과 파워풀함으로 퍼포먼스의 밀도를 끌어올렸다.

앞선 인터뷰에서 NCT JNJM은 "(퍼포먼스는)곡의 리듬과 비트를 감각적으로 살리는 방향으로 구성했다. 우리의 손끝을 따라서 각각 파트마다 돋보이는 다채로운 매력을 놓치지 않고 발견할 수 있을 것"이라고 전했다. 실제로 ‘원더킬포’ 공개 이후 글로벌 팬들은 "제노의 파워와 재민의 선이 만나니 퍼포먼스가 꽉 찬다", "두 사람의 케미가 화면을 뚫고 나온다", "하트 꽃가루 연출 속 수트 비주얼은 역대급" 등의 반응을 보이며 호평을 이어가고 있다.

연출을 맡은 원더케이 노을 PD는 "다양한 무대 효과와 조명 등을 총동원해 퍼포먼스를 임팩트 있게 표현하고자 했다. 팬들에게 완벽한 모습을 보여주려는 아티스트의 프로페셔널함과 어우러져 역대급 콘텐츠가 완성될 수 있었다"고 설명했다.

글로벌 3400만명의 구독자를 보유한 1theK는 K팝을 기반으로 퍼포먼스, 라이브, 예능 등 다양한 오리지널 콘텐츠를 기획 제작해 선보이고 있다. 이를 통해 글로벌 K팝 팬들과 아티스트를 잇는 소통 창구로 자리잡으며, 국내외 유명 아티스트부터 할리우드 배우들까지 1theK를 찾아 글로벌 K팝 팬덤과 활발하게 소통을 이어가고 있다. 1theK 오리지널 콘텐츠는 대표 뮤직 플랫폼 멜론의 동영상 서비스 멜론TV를 통해서도 만날 수 있다.

