가슴성형 수술 후 붉은 흉터, 방치하면 악화…초기 치료가 관건

최근 성형수술에 대한 사회적 인식이 긍정적으로 변화하고 접근성이 크게 높아지면서, 외모 개선을 위한 성형 선택이 늘어나고 있다. 하지만 예뻐지기 위한 수술이 오히려 평생 남는 흉터로 고민이 될 수 있다는 점도 함께 인지해야 한다.

특히 가슴 확대 및 축소 수술의 경우, 절개 위치와 사지 움직임에 따른 피부 장력이 흉터의 색상 및 조직 변화에 영향을 준다. 동시에 이마 거상이나 안면 거상 수술 후에는 얼굴의 노출 부위인 헤어라인, 귀 앞뒤 등에 흉터가 남아 작은 변화에도 눈에 띄어 많은 환자들이 큰 고민으로 느낀다.

흉터는 피부 손상 후 치유 과정에서 나타나는 자연스러운 결과물로, 초기에는 붉은 선 형태를 띠다가 점차 하얗게 변하거나 경계가 뚜렷해 지는 양상을 보인다. 따라서 염증과 혈관 확장 조절을 통해 붉은 선 형태의 흉터 형성을 최소화 하는 등 초기 흉터 관리가 무엇보다 중요하다.

다행히 의학 기술 발전에 힘입어 다양한 성형 흉터를 효과적으로 치료할 수 있는 대안들이 등장하고 있는데, 그중 레이저를 이용한 흉터 형태별 맞춤 치료가 주목받고 있다.

다만 흉터 관리는 색상, 질감, 돌출 여부에 따라 단계별 치료와 일상적 생활 관리가 병행되어야 효과성이 높다. 일부 환자들은 흉터 색을 가리기 위해 스킨 타투를 선택하기도 하지만, 색소 주입은 향후 레이저 치료에 제한을 가져올 뿐 아니라 특정 파장의 레이저와 반응해 오히려 색이 어두워지는 사례가 있어 신중한 판단이 요구된다.

무엇보다도, 치료 이전에 초기 상처 관리는 매우 중요하다. 염증 발생을 예방하기 위해 상처 부위를 청결하게 유지하고 자극을 최소화해야 하며, 깨끗한 상처에 불필요한 알코올 소독제 과다 사용은 금물이다. 상처 부위를 닦을 경우 멸균 생리식염수를 이용해 가볍게 닦아내고, 항생제 연고를 소량 도포하는 것을 권장한다. 만약 연고나 테이프 사용 후 심한 가려움이나 따가움이 나타난다면 자극에 의한 피부염 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중단하고 피부과 진료를 받아야 한다.

서현이 아르노피부과 원장은 “성형 흉터 관리에 있어 환자의 세심한 자기 관리가 무엇보다 중요하지만, 동시에 정확한 진단과 개인별 맞춤 치료 계획 수립, 그리고 치료 과정에서 쌓인 의료진의 경험이 흉터 개선에 결정적인 역할을 한다”며 “환자와 풍부한 노하우와 경험을 갖춘 의료진 간의 긴밀한 협력이 성공적인 회복과 미용 효과를 완성하는 열쇠”라고 덧붙였다.

