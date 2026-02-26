퇴행성 질환이 만든 반월상 연골 손상과 파열… 노인 무릎 통증 원인?

노인의 무릎 통증은 “나이 들어서 그런가 보다” 하고 넘기기 쉽지만, 실제로는 반월상 연골 파열처럼 관절 안의 ‘쿠션’이 닳고 찢어지면서 시작되는 경우가 적지 않다.

반월상 연골은 넙다리뼈와 정강이뼈 사이에서 충격을 흡수하고 체중을 분산시키는 구조물이다. 젊은 층에서는 스포츠 손상처럼 한 번의 외상으로 찢어지는 일이 많다면, 어르신들은 특별한 사고가 없어도 오랜 사용으로 연골이 약해지면서 서서히 손상되는 퇴행성 변화가 더 흔하다.

이렇다보니 “넘어진 적도 없는데 무릎이 아프고, 어느 순간부터 굽히기가 힘들다”, “앉았다 일어날 때 찌릿하고 계단이 겁난다”, “바지 입을 때 한쪽 다리가 잘 안 올라간다”처럼 일상에서 먼저 불편함을 느끼는 경우가 많다.

통증 때문에 움직임이 줄면 허벅지 근력이 더 빨리 떨어지고, 무릎은 더 불안정해져 통증과 기능 저하가 반복되는 악순환으로 이어질 수 있다.

반월상 연골판 파열은 ‘운동하다가 비틀려서 생기는 부상’으로만 알고 있지만, 50대 이후에는 연골 자체가 탄력을 잃고 미세 손상이 쌓이면서 작은 충격에도 찢어질 수 있다.

특히 퇴행성 파열은 처음에는 “근육이 뭉친 건가”, “관절염이 심해졌나” 정도로 생각하고 참고 지내는 일이 잦다. 하지만 반월상 연골이 손상된 상태로 계속 걸으면 관절 연골이 함께 닳을 수 있어, 통증이 반복되거나 붓기와 열감이 동반되면 정확한 진단이 중요하다.

어르신들이 흔히 호소하는 증상은 무릎 안쪽 또는 바깥쪽이 콕콕 쑤시듯 아픈 느낌, 계단을 내려갈 때 통증이 심해지는 느낌, 무릎이 뻣뻣하게 굳고 오래 걷기 힘든 느낌, 움직일 때 ‘뚝’ 소리나 걸리는 듯한 이질감, 무릎이 붓거나 물이 차는 느낌 등이다. 심한 경우에는 무릎이 갑자기 펴지지 않거나 ‘잠기는’ 느낌이 생기기도 한다.

파열 형태도 다양하다. 노화와 함께 진행되는 퇴행성 파열에서는 연골이 층을 따라 갈라지는 수평형 파열이 비교적 흔하고, 중심부에서 바깥으로 찢어지는 방사형 파열은 충격 흡수 기능을 떨어뜨릴 수 있다. 또 연골이 길게 찢어져 일부가 접히며 관절에 끼는 형태는 ‘잠김’ 증상을 유발한다. 같은 반월상 연골 파열이라도 위치와 모양, 동반된 연골 손상 여부에 따라 치료 방향이 달라진다.

치료는 증상 초기라면 보존적 방법으로 시작한다. 약물치료, 물리치료와 도수치료, 상태에 따라 체외충격파 치료나 주사치료를 병행하며, 무릎을 잡아주는 허벅지 근력을 되살리는 재활이 중요하다. 보존적 치료로도 통증이 지속되거나 기능 장애가 뚜렷하면 수술적 치료를 고려한다.

관절내시경 수술은 연골판 부분 절제술, 봉합술, 이식술로 나뉘는데, 퇴행성 파열에서는 손상된 부분만 정리하는 부분 절제술을 선택하는 경우가 많다. 봉합술은 연골을 최대한 살려 붙이는 방법이고, 이식술은 연골판이 광범위하게 손상됐을 때 고려한다.

수술 후에는 체중 부하를 조절하고 무릎을 과하게 꺾는 자세를 피하며, 근력 회복을 단계적으로 진행해야 한다. 양반다리, 쪼그려 앉기, 낮은 의자에서 급하게 일어나는 동작은 무릎 압력을 크게 올리므로 줄이는 것이 좋다. 체중이 늘면 무릎 부담도 커지기 때문에 체중 관리 역시 중요하다.

집에서는 벽에 등을 기대고 천천히 내려갔다 올라오는 벽스쿼트, 의자에 앉아 한쪽 다리를 들어 발등을 당기는 동작처럼 무릎에 무리가 적은 운동을 권한다. 통증이 올라오지 않는 범위에서 꾸준히 시행해야 한다.

김형식 서울바른세상병원 관절클리닉 원장은 “노인 무릎 통증은 단순 노화로만 볼 것이 아니라 퇴행성 변화에 의한 반월상 연골 손상을 의심해야 한다”며 “외상이 없었는데도 붓기와 통증이 반복된다면 조기에 진단을 받아야 한다. 퇴행성 반월상 연골 파열은 방치할수록 관절염으로 이어질 수 있어 단계적 치료가 필요하다”고 설명했다.

