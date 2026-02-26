김용빈, ‘트롯티어’ 4월호 주인공 발탁…“지금 가장 김용빈다운 시간”

K트롯 매거진 ‘트롯티어(TROTIER)’가 4월호 커버 모델로 가수 김용빈을 발탁했다.

이번 4월호는 ‘THE RIGHT TIME, 지금 가장 김용빈다운 시간’을 메인 테마로 구성됐다. 지난해 ‘미스터트롯3’에서 眞에 오르며 화제를 모은 김용빈의 현재를 집중 조명한다. 차트 1위와 활발한 방송 활동을 이어가고 있는 그의 전성기적 순간을 다각도로 담아냈다.

소년 신동 시절부터 긴 공백기를 지나 다시 무대에 선 지금까지의 시간을 입체적으로 풀어내며, 한 아티스트의 성장과 재도약 서사를 깊이 있게 조명했다. 무대 위의 화려함뿐 아니라 무대 밖 인간 김용빈의 고민과 다짐, 음악적 방향성까지 폭넓게 담아냈다는 점에서 의미를 더한다.

특히 이번 호에는 팬클럽 ‘사랑빈’ 회원들이 직접 남긴 문장으로 구성된 특별 페이지도 수록됐다. 아티스트와 함께한 순간을 기록한 팬들의 진심 어린 글이 더해지며, 단순한 인터뷰를 넘어 ‘공동의 시간’을 기록한 한 권의 아카이브로 완성됐다.

이외에도 4월호에는 트로트 신예 정혜린의 성장 스토리, 신곡 ‘앞으로’를 발표한 이수호의 인터뷰 등 현재 트로트 신을 이끌어가는 아티스트들의 이야기가 함께 담긴다. 더불어 전설적인 아티스트를 조명하는 스페셜 코너와 전문가 칼럼을 통해 트롯 장르 전반을 아우르는 콘텐츠를 선보인다.

트롯티어’ 4월호는 김용빈의 다채로운 매력을 담은 4가지 버전의 커버로 제작된다. 예약 판매는 2월 26일부터 3월 20일까지 진행되며, 예약 구매 고객에게는 전용 브로마이드와 엽서, 포토카드, 김용빈의 사진과 사인이 담긴 스페셜 포토 키링 등 한정 굿즈가 제공될 예정이다.

‘트롯티어’는 ‘Top-tier(최상위)’, ‘Premier(선도하는)’, ‘Frontier(새로운 지평)’의 의미를 결합한 이름으로, 트롯 콘텐츠의 대중화와 장르 확장을 통해 새로운 지평을 여는 글로벌 트롯 매거진이다.

또한 트롯의 현재와 미래를 아티스트와 팬이 함께 만들어가는 새로운 트롯 콘텐츠 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

