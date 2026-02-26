국중박·한식진흥원, K-컬처 확산 위해 맞손…‘문화유산·한식’ 연계 홍보

유홍준 국립중앙박물관장과 이규민 한식진흥원 이사장(왼쪽부터)이 지난 25일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 한국 문화유산과 한식의 연계 확산을 위한 양해각서를 체결하고 있다. 사진=국립중앙박물관

한식을 문화 콘텐츠로 육성하기 위해 정부가 국립중앙박물관과 협력에 나섰다.

국립중앙박물관과 한식진흥원은 지낮 25일 국립중앙박물관에서 양해각서를 체결했다고 26일 밝혔다. 이번 협약은 K-컬처의 두 축인 문화유산과 한식의 연계를 통해 통합적인 홍보 효과를 극대화하고 국민에게 더욱 풍성한 문화 향유 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

업무협약은 양 기관이 보유한 전문성과 자원을 바탕으로 한국 문화유산과 한식의 국내외 확산을 위해 공동으로 협력하는 것을 골자로 한다. 협약에 따라 양 기관은 ▲한국 문화유산 및 한식 관련 행사·홍보 프로그램 공동 기획 및 운영 ▲관련 산업 동향 및 학술 정보 교류 ▲워크숍, 세미나 등 교육 프로그램 공동 기획 및 개발 등 다방면에 걸쳐 긴밀하게 협력한다. 이를 통해 박물관의 깊이 있는 문화유산 콘텐츠가 한식진흥원의 전문성과 만나 새로운 시너지를 창출하고 K-컬처의 외연을 확장할 것으로 기대된다.

양 기관은 국립중앙박물관에서 오는 7월1일부터 10월25일까지 특별전시실2에서 개최될 우리들의 밥상 전시와 연계, 유형의 문화유산과 무형의 식문화를 결합해 한국 문화의 깊이와 매력을 다각적으로 조명한다. 10월 한식 컨퍼런스 등 한식 홍보 행사를 공동으로 추진하는 등 협력 사업을 본격적으로 진행할 계획이다. 양 측은 “이를 통해 우리 문화 정수인 문화유산과 한식을 융합한 고품격 케이-컬처 콘텐츠를 지속적으로 발굴하고 확산하는 데 기여할 것”이라고 밝혔다.

유홍준 국립중앙박물관장은 “이번 협약은 박물관이 소장한 풍부한 문화유산과 이야기가 한식이라는 매력적인 콘텐츠와 만나 새로운 가치를 창출하는 의미 있는 첫걸음”이라며 “앞으로 양 기관의 협력을 통해 우리 국민은 물론 전 세계인들이 K-컬처의 다채로운 매력을 더욱 깊이 있게 체험할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이규민 한식진흥원 이사장은 “이번 협약을 계기로 양 기관이 가진 전문성과 자원을 적극 활용해 우리 국민과 세계인이 한식을 통해 한국문화를 자연스럽게 체험하고 공감대를 넓혀나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

