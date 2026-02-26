국토부. ‘2030 모빌리티 혁신성장 로드맵’ 확정

국토교통부는 ‘2030 모빌리티 혁신성장 로드맵’을 수립하고, AI 기반 모빌리티 정책의 향후 5년 추진 방향을 제시했다고 26일 밝혔다. 이번 로드맵은 2022년 9월 발표된 ‘모빌리티 혁신 로드맵’ 이후 두 번째 이행안이다.

국토부는 자율주행차와 도심항공교통(UAM) 상용화 지연, AI 대응 미흡 등으로 국민 체감도가 낮았다는 지적을 반영해 AI 중심의 5대 모빌리티 분야 혁신 전략을 담았다고 설명했다.

자율주행 분야에서는 2027년 AI 기반 레벨4 완전자율주행 상용화를 목표로 도시 단위 실증을 추진한다. 올해 광주에 자율차 200대를 투입하고, 실주행 데이터를 표준화·공유하는 자율주행 데이터 플랫폼을 구축한다. 규제는 ‘선허용 후규제’ 원칙 아래 필요한 범위만 유지하고 자율주행 관제·대여·중개 등 관련 서비스를 제도화해 산업 생태계 조성을 추진한다.

UAM은 2028년 공공 서비스 중심 상용화를 시작하고 2030년 민간 주도 서비스 도입을 지원할 계획이다. 이를 위해 기체인증, 사이버보안 등 안전체계를 정비하고 버티포트·통신망 등 공공 인프라는 2028년까지 구축한다. 드론 산업 육성을 위해 올해부터 소방·항공 등 5대 분야 핵심기술 개발을 지원하고, 내년까지 드론특별자유화구역 등 공역을 확대한다.

친환경 모빌리티 전환과 관련해 2030년 신차 중 친환경차 비율을 40%, 2035년 70%로 확대하는 목표를 제시했다. 올해부터 전기차 배터리 인증제를 본격 시행하고, 구형 배터리관리시스템(BMS) 개선장치 개발을 추진한다. 배터리 리스·교환 실증사업 제도화, 내년 수소열차 실증, 2029년 하이퍼튜브 테스트베드 착공 등도 추진할 계획이다.

일상 모빌리티 서비스는 올해 수요응답형 교통체계(DRT) 자율주행 기술 도입 준비를 시작으로 내년 공공플랫폼을 구축한다. 개인형 이동장치(PM) 관리 강화, 원격운전 제도 개선, 통합교통서비스(MaaS) 앱 고도화도 추진한다. 또한 3D 고정밀 공간정보 구축을 지원하고, 로봇·모빌리티 친화적 건축을 위한 ‘스마트+빌딩법’을 올해 제정해 도시와 교통의 연계를 강화할 방침이다.

홍지선 국토부 제2차관은 “이번 로드맵이 모빌리티 산업의 전환을 촉진하는 계기가 될 수 있도록 세부 과제를 속도감 있게 추진하겠다”고 밝혔다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

