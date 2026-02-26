한국수입자동차협회(KAIDA), 제17대 회장 틸 셰어 재신임

한국수입자동차협회(이하 KAIDA)는 26일 웨스틴 조선호텔에서 총회를 개최하고, 틸 셰어(Till Scheer) 폭스바겐그룹코리아 대표이사 사장을 제17대 KAIDA 회장으로 선임했다고 밝혔다. 틸 셰어 회장은 제15대, 제16대에 이어 3연속 선임되어 향후 2년 간 협회를 이끌게 됐다.

틸 셰어 회장은 유럽 및 홍콩, 중국, 일본 등 아시아 시장에서 자동차 분야의 폭넓은 경험과 전문성을 쌓았으며 일본수입자동차협회(JAIA) 회장직을 역임하였다. 2021년 폭스바겐그룹코리아(주) 그룹 사장으로 부임 후, 2022년부터 한국수입자동차협회를 이끌고 있다.

KAIDA는 틸 셰어 회장 재임 기간 중 친환경차 및 미래 자동차 중심의 시장 재편으로 인한 급속한 기술적 발전 및 제반 규제의 도입에 대해 한국 정부 및 국내외 자동차 업계 유관 기관과의 소통 및 협력에 집중했다. 이에 정책 세미나의 정례화 및 기술적 발전에 따른 복잡한 법규에 대한 영문 번역 사업 등을 강화하고 정부 기관과 MOU도 체결하였으며, 자동차 업계 데이터베이스 구축을 통해 정보 제공자(intelligence provider) 역할을 강화했다.

또한, KAIDA는 협회 설립 30주년을 맞이한 2025년, 수입 승용차 신규 등록 30만대 달성이라는 이정표를 세웠고, 아울러 전기차 비중 연간 29.7% 및 하이브리드 56.7% (승용차 기준, 연간 신규 등록 대수, 2025년)를 달성하며 한국 정부의 저/무공해차 보급 확대 정책에 부응했다.

틸 셰어 회장은 “대외 협력 및 소통을 강화하는 한편 KAIDA 성장 및 역할 증대를 통해 선임된 이사진과 함께 향후 한국 자동차 산업 발전 및 혁신과 다양성 확대를 추진할 계획임”을 표명했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

