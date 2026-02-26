앳하트, 오늘(26일) 신곡 'Shut Up' 발매…'캐치'한 멜로디+'키치'한 군무

그룹 앳하트(AtHeart)가 직진 매력으로 국내외 팬들의 심박수를 높인다.

앳하트는 오늘(26일) 오후 6시 전 세계 음원 플랫폼을 통해 디지털 싱글 'Shut Up(셧업)'을 발매한다.

'Shut Up'은 세련된 레트로 펑크 바운스 기반의 팝 R&B 장르의 곡으로, 복잡한 설명 대신 찰나의 직관에 집중하는 당당한 애티튜드를 노래한다. 미니멀하면서도 캐치한 멜로디 구성 속에 상대의 마음을 꿰뚫어 보는 장난기 넘치는 가사로 '말'보다 '행동'이 앞서는 앳하트만의 직진 매력을 그려낸 것이 특징이다.

음원과 함께 공개되는 뮤직비디오는 미국 로스앤젤레스(LA) 올 로케이션으로 현지 내 아이코닉한 명소인 핑크 모텔(Pink Motel)에서 촬영돼 유니크한 컬러감으로 색다른 매력을 전하며 보는 즐거움을 배가한다. 확장된 스케일 속에 앳하트는 이국적인 공간을 가득 채우는 '쿨 앤 힙' 매력으로 완벽한 비주얼 시너지를 이룬다.

특히, 영상은 하트 모양 비행운을 그리는 전투기의 모습을 시작으로 앳하트의 군무 장면으로 이어지며 한순간도 눈을 뗄 수 없게 한다. 'Shut Up'의 하이라이트 음원 일부 역시 처음 베일을 벗은 가운데, 단숨에 귓가를 사로잡는 강렬한 중독성으로 완곡에 대한 기대감을 키웠다.

퍼포먼스 역시 한층 업그레이드됐다. 누구나 따라 하기 쉬운 키치한 손동작이 압권으로 타이탄 콘텐츠의 CPO 리아킴의 총괄 디렉팅 아래, 원밀리언 댄스 스튜디오 소속 안무가 하리무가 참여해 디테일과 완성도를 끌어올렸다.

이렇듯 앳하트는 음악, 퍼포먼스, 비주얼 등 다방면에서 대담한 변화를 꾀한 'Shut Up'을 시작으로 새로운 챕터를 연다. 앳하트는 글로벌 크리에이터들과의 협업을 통해 유기적의 서사의 흐름을 이어가며 그룹의 아이덴티티를 확장, 본격 글로벌 도약에 나설 계획이다.

앳하트는 이어 3월 11일 또 다른 싱글 'Butterfly Doors(버터플라이 도어스)'를 잇달아 선보이며 컴백 활동에 나설 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

