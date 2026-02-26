어센트, 오늘(26일) 데뷔 첫 미니앨범 발매…타이틀곡 '스틸 로즈'

그룹 어센트(ASC2NT)가 확고한 정체성을 담은 신보로 돌아온다.

어센트는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 'STILL : I (스틸 아이)'를 발매한다.

'STILL : I'는 어센트가 데뷔 후 처음으로 선보이는 미니앨범이다. 그룹이 야심차게 전개 중인 '사계(四季)' 프로젝트의 연장선으로, 시간의 흐름과 계절의 변화 속에서도 흔들림 없이 '여전히(STILL) 나(I)'로서 존재하는 자신들의 이야기를 담고 있다. 지난해 12월 발표한 'Replay'에 이어 강지원 작곡가가 다시 한번 앨범의 프로듀싱을 맡아 음악적 시너지를 한층 끌어올렸다.

타이틀곡 'Still Rose (스틸 로즈)'는 시간이 흐르고 계절이 바뀌어도 변치 않는 향기를 간직한 채 스스로를 증명해 나아가는 존재의 당당함과 굳은 의지를 담아낸 곡이다. 모진 풍파에 무너지고 꺾일지라도 사랑이라는 본질만큼은 잃지 않겠다는 메시지를 녹여냈다.

이밖에도 변해버린 현실 속 '나 자신'을 따뜻하게 끌어안는 위로의 메시지를 담은 'The Boy In The Mirror (feat. Yun Hyerin of BandKirin) (더 보이 인 더 미러)', 가장 예뻤던 사랑의 순간을 떠나보내는 이야기를 담은 'Purple Rain (퍼플 레인)', 천천히 스며드는 설렘을 알앤비 사운드로 풀어낸 'Full Moon (풀 문)', 이별 후 사랑의 기억을 추억하는 한 사람의 먹먹한 내면을 담은 'Replay (리플레이)' 등 어센트의 다채로운 매력을 온전히 느낄 수 있는 곡들이 함께 수록됐다.

특히 'The Boy In The Mirror'에는 밴드 기린의 윤혜린이 어센트의 첫 피처링으로 참여해 힘을 보탰고, 섬세한 보컬로 곡이 가진 무드를 배가시키며 완성도를 높였다.

앞서 어센트는 경쾌한 비트와 중독성 있는 사운드, 단체 퍼포먼스가 돋보이는 뮤직비디오 티저 영상을 공개하며 글로벌 팬들의 이목을 사로잡은 바 있다. 이에 어센트가 'STILL : I'로 보여줄 한층 성숙해진 비주얼과 음악 세계에 궁금증이 더해진다.

어센트는 26일 오후 6시 첫 번째 미니앨범 'STILL : I'를 발매하고, 같은 날 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 신곡 무대를 최초로 선보인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

