[한강로 컷] 미연, ‘청순 비주얼’ 밀라노 향한 출국길 포착

아이들 미연. 자료=마르니(MARNI) 제공

그룹 아이들의 미연이 청순한 비주얼과 감각적인 스타일링으로 출국길에 나서며 시선을 사로잡았다.

미연은 부드러운 톤온톤 컬러 매치와 캐주얼한 무드가 어우러진 세련된 공항패션을 선보이며 인천국제공항을 통해 이탈리아 밀라노로 출국했다.

아이들 미연. 자료=마르니(MARNI) 제공

아이들 미연. 자료=마르니(MARNI) 제공

이날 미연은 울 펠트 소재의 플래그 패치 디테일이 돋보이는 보머 자켓과 라이트 블루 컬러의 스트라이프 코튼 포플린 셔츠, 블루머를 셋업으로 매치해 구조적인 실루엣을 완성했다. 여기에 코튼 소재의 마르니 자수 양말과 글로시한 페이턴트 가죽 소재의 스퀘어 토 메리제인 슈즈를 더해 클래식한 무드에 경쾌한 포인트를 더했다.

또한, 미연은 튤립에서 영감을 받은 브라운 스웨이드 소재의 ‘튤리피아 숄더 백’과 마르니 로고 자수가 특징인 베이스볼 캡을 매치해 전체 스타일에 균형감을 더하며, 미연만의 세련된 공항패션을 완성했다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]