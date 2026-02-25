[부산에 모인 명의] 부산성모병원 고태경 원장…꿀잠 스페셜리스트의 비결은

“코골이, 단순히 배우자의 불편으로만 생각하시면 안 됩니다. 방치하면 심장 사고로 이어질 만큼 건강에 치명적인 요인으로 작용할 수 있습니다.”

숙면을 돕는 ‘꿀잠 스페셜리스트’가 부산 지역에서 활발히 활동하고 있다. 고태경 부산성모병원 이비인후과 주임과장은 수면무호흡과 코골이를 전문 진료 분야로 다뤄온 수면의학 전문가다. 유럽수면학회(ESRS) 수면의학 인증 자격을 취득했다. 세계수면학회(WASM) 수면 전문가 자격을 보유하고 있다.

고 원장은 호흡과 수면의 연결 고리를 임상 현장에서 다뤄온 경험을 바탕으로 지역 환자들의 수면 건강 관리에 나서고 있다. 그는 잘 자는 것은 단순한 휴식 이상의 의미를 지닌다고 강조한다. 고태경 원장으로부터 건강한 수면을 이어가는 방법에 대해 들었다.

-숙면은 단순한 휴식이 아니라고 하셨다. 이유가 있다면.

“수면은 신체 회복과 대사 조절, 인지 기능 유지 등 생리 작동 전반을 조율하는 기반이다. 예를 들어보자면 수면 상태를 ‘인체 작동 환경’에 비유해볼 수 있겠다. 컴퓨터 운영체제가 불안정하면 개별 프로그램이 제대로 작동하기 어렵듯, 수면의 질이 무너지면 운동과 영양 관리 같은 생활습관 개입의 효율 역시 떨어질 수 있다는 의미다. 숙면이 건강 전략의 출발점으로 강조되는 배경이다.

실제 충분한 숙면이 확보되지 않으면 운동이나 식단 관리에 힘쓰더라도 대사 안정성이 흔들리기 쉽다. 회복 과정이 지연되고 식욕과 호르몬 균형이 영향을 받기 때문이다. 의료 현장에서 수면을 생활습관 관리의 한 요소라기보다 건강 관리 체계가 작동하는 ‘환경’에 가까운 요소로 설명하는 이유다.”

-현대인은 불면증을 겪지 않고서는 수면 문제가 있다고 느끼지 못하는 것 같다.

“아무래도 그렇다. 스스로 충분히 자고 있다고 생각하지만 실제로는 그렇지 않은 경우가 적지 않다. 컴퓨터를 사용할 때를 생각해보자. 작은 오류를 방치하다 시스템 전체가 무너지는 것처럼 수면 상태의 이상 신호를 가볍게 넘기면 건강 전반에 영향을 미칠 수 있다.”

-넘기기 쉬운 대표적인 수면장애 사례를 들어달라.

“수면무호흡이다. 수면무호흡은 수면 중 호흡이 반복적으로 멈추거나 감소하는 질환으로 수면의 질을 떨어뜨리고 낮 시간 집중력 저하나 피로감을 유발한다. 중장년층에서 흔한 편이다. 보통 심한 코골이와 동반되는 경우가 많다. 이럴 경우 코고는 소리가 배우자나 가족의 숙면을 방해하는 요소 정도로만 여기는데, 본인에게도 문제가 된다. 실제 내원하는 환자 중에는 자신보다 ‘가족이 힘들어해서’ 병원을 찾게 됐다고 이야기하는 경우가 많다.”

-수면무호흡증으로 인한 심혈관 문제 등을 겪은 사례가 있나.

“실제 약물로도 잘 조절되지 않는 악성 고혈압 환자 중 수면무호흡증이 동반된 경우를 적지 않게 볼 수 있다. 이때 수면무호흡증을 진단하고 양압기(CPAP) 치료를 시작한 뒤 혈압이 보다 안정적으로 조절되는 사례를 경험해 왔다. 반복적인 야간 저산소증과 교감신경 활성 증가가 혈압 상승에 영향을 준다는 병태생리를 임상적으로 보여주는 예라고 본다.

또한 지속적인 약물 치료에도 부정맥 증상이 반복되던 환자의 사례도 들 수 있겠다. 이 환자 역시 수면무호흡증 진단 후 양압기를 사용하면서, 스마트워치 기록상 부정맥 발생 빈도가 줄어들고 증상이 안정화된 경우도 있었다. 수면 중 무호흡이 심장 리듬에 영향을 줄 수 있다는 점을 실제 임상에서 확인한 사례였다.

이처럼 정확한 진단과 적절한 양압기 치료는 전신질환 조절에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 수면무호흡증을 적극 진단하고 치료해야 하는 이유다.”

-수면무호흡증, 반복되면 어떤 문제가 생기나.

“일부 연구에서는 수면 중 발생하는 심장 관련 사고의 주요 위험 인자로 지목되기도 한다. 단순한 코골이로 여겨 방치할 경우 건강에 장기적인 부담을 줄 수 있다.”

-수면무호흡증을 진단하는 방법은.

“정확한 진단을 위해서는 의료기관에서의 수면 검사 과정이 필요하다. 병원에서는 뇌파와 호흡, 산소포화도, 심박 등 다양한 생체 신호를 측정하는 수면다원검사를 통해 수면 상태를 객관적으로 분석한다. 부산성모병원에는 최신 장비(Embla NDx –full channel EEG 대학병원급 검사 장비)를 도입했다. 이를 통해 보다 정밀한 데이터 기반 진단 체계를 갖추고 환자 상태에 맞는 치료 방향 설정에 나서고 있다.”

-수면무호흡증 진단 후 치료는 어떻게 이뤄지나.

“검사 결과에 따라 다양하게 접근한다. 양압기 치료나 수술적 접근, 구강내 장치, 체중감량, 생활습관 개선 등 개인 상태에 맞춘 전략이 적용된다.”

-부산성모병원 이비인후과의 강점은.

“부산성모병원 이비인후과의 가장 큰 강점은 수면무호흡증 진료에 필요한 장비와 인력, 그리고 체계적인 시스템을 모두 갖추고 있다는 것이다.

수면무호흡증 치료에서 무엇보다 중요한 것은 정확한 진단인데, 이를 위해서는 객관적이고 정밀한 수면다원검사(PSG)가 필수다. 부산성모병원은 대학병원급 수면다원검사 장비를 갖추고 있으며, 숙련된 수면기사들이 안정적으로 검사를 시행하고 있다. 이는 검사 신뢰도를 높이고 정밀한 판독과 치료 결정으로 이어질 수 있는 기반이 된다.

또한 상기도 구조 평가와 수면검사 결과를 유기적으로 연계해 수술적 치료가 필요한 환자와 양압기 치료가 적합한 환자를 정확히 구분하고, 환자 맞춤형 치료 전략을 수립할 수 있는 점도 강점으로 꼽힌다.

구수권 원장을 비롯한 의료진이 수년간 수면무호흡증 환자를 진료하며 축적해온 임상 경험과 진료 시스템이 안정적으로 유지되고 있다는 점 역시 경쟁력이다. 장비와 인력, 임상 노하우가 유기적으로 결합된 구조라는 평가다.

이러한 인프라와 환자 중심의 진료 철학이 맞닿아 있다는 점에서 부산성모병원을 선택하게 됐다. 안정된 시스템을 바탕으로 환자를 보다 깊이 있게 진료하고, 동시에 전문성을 지속적으로 강화하며 연구를 이어갈 수 있는 환경이라고 판단했다.”

-수면장애, 성인만의 문제는 아니지 않나.

“그렇다. 다만 연령대에 따라 나타나는 양상이 다른 편이다. 하지만 호흡과 기도 구조라는 공통 축으로 연결돼 있다보니 이비인후과 치료에 대한 수요는 연령대를 불문하고 높은 편이다. 실제로 부모가 코골이나 비염으로 내원하면서 아이의 편도 문제를 함께 상담하는 사례도 적지 않다.”

-성인과 소아 이비인후과 진료에 모두 특화된 의료진을 찾는 것은 어려울 것 같다.

“아무래도 소아 편도 수술은 지역 내에서 시행 가능한 의료진과 시설이 제한적인 편이다. 개인적으로는 성인과 소아를 함께 진료하며 가족 단위 환자들에게 실질적인 편의를 제공하기 위해 노력하고 있다.

이같은 진료 범위를 갖추면 성인의 만성 비염이나 수면무호흡 관리부터 소아 편도·아데노이드 질환까지 호흡기 진료를 연속적으로 이어갈 수 있다. 이는 치료 동선을 줄이고 관리 지속성을 높인다는 점에서 의미가 있다. ”

-멀리 가지 않고 거주 지역에서 치료받았을 때 유리한 점이 있다면.

“수면무호흡증이나 이비인후과 질환 중 일부는 단기간의 치료로 해결되지 않는다. 치료 적응 과정, 생활습관 교정, 추적 검사 등까지 이어지는 지속적 관리가 중요한 영역이다. 이렇다보니 주치의와의 라포 형성이 중요하다.

무엇보다 의료진과의 접근성과 추적 관찰은 치료 효과에 직접적인 영향을 미치는 요소다. 수도권 대형병원을 찾는 경우도 물론 적지 않다. 다만 검사 예약과 장비 적응, 치료 반응 평가 등을 반복적으로 진행해야 하는 질환 치료 특성상 가까운 의료기관을 찾는 게 유리할 수 있다. 물론 관련 질환에 특화된 곳을 찾는 게 관건이다. 이럴 경우 이동 부담을 줄이고 치료 지속성을 높일 수 있을 뿐 아니라 증상 변화에 신속하게 대응할 수 있다.”

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]