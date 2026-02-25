그룹 '우주소녀(WJSN)'가 데뷔 10주년을 맞아 팬들에게 특별한 선물을 전했다.

25일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면, 우주소녀는 이날 음원 플랫폼에 10주년 기념 스페셜 싱글 '블룸 아워(Bloom hour)'를 발표했다.

지난 10년간 공식 팬덤 '우정'과 함께 피워온 시간, 그리고 스스로를 마주해온 순간들을 집약한 앨범이다.

앨범명 '블룸 아워'는 꽃이 완전히 피어나기 직전 가장 찬란하게 빛나는 순간을 의미한다. 동명의 타이틀곡은 서로를 이끌기보다 곁에 머물며 함께 성장해 온 관계를 노래한다. 10년이라는 시간이 '지난 과거'가 아닌 '가장 찬란하게 피어 있는 현재'라는 메시지를 담았다.

커플링곡 '미러(Mirror)'는 10년의 세월을 지나온 '지금의 나'가 과거의 자신을 마주하며 건네는 위로와 확신을 그린 곡이다. 특히 리더 엑시가 작사에 참여해 지난 10년의 여정을 우주소녀의 언어로 녹여냈다.

발매를 앞두고 스타쉽과 진행된 일문일답에서 멤버들은 10주년을 맞이한 벅찬 소회를 전했다.

연정은 "10주년이라고 해서 화려하게 꾸미기보다, 지금 우리 모습 그대로를 솔직하게 담아내는 것이 진심을 전하는 길이라 생각했다"고 말했다.

우주소녀의 지난 10년은 끊임없는 증명의 과정이었다. 2016년 데뷔 이후 몽환적인 청순함과 독보적인 '마법 학교' 세계관으로 '콘셉트 장인'이라는 수식어를 얻었다. 특히 대표곡 '이루리(As You Wish)'는 매년 새해 첫날 음원 차트 1위를 기록하는 '새해 연금송'으로 자리 잡으며 대중적 지지를 증명했다.

위기도 있었다. 대인원 구성과 멤버들의 활동 영역 변화 등 고비가 있었으나, 2022년 엠넷 '퀸덤2' 우승을 거머쥐며 반전의 드라마를 썼다. 당시 이들은 탄탄한 보컬라인(수빈·연정)과 우아한 퍼포먼스(설아·엑시·보나·은서), 독무의 여름 등 멤버 개개인의 고른 역량과 균형감각을 앞세워 실력을 입증했다.

멤버들은 또한 드라마 '스물다섯 스물하나'의 보나(김지연), 뮤지컬 '리지'의 연정 등 연기와 뮤지컬, 유닛 활동(우주소녀 더 블랙, 쪼꼬미)을 통해 각자의 영역을 확장해왔다. 지난해 인기를 누린 다영 '바디'는 이들의 솔로 능력도 출중함을 증명했다.

이번 10주년 싱글은 이처럼 각자의 자리에서 멋지게 성장한 멤버들이 다시 '우주소녀'라는 이름 아래 모여 빛을 발한다는 점에서 더욱 뜻깊다.

우주소녀는 마지막으로 팬들을 향해 "10대부터 20대까지, 저희의 가장 찬란한 시간을 함께해줘서 감사하다(다영)", "우정과 함께할 때 우주소녀 역시 가장 빛날 수 있다(수빈)"며 앞으로도 함께 걸어갈 것을 약속했다.

