제주삼다수, 젠지 감각 담은 ‘PR 아이디어 발굴’ 나서

제주삼다수가 젠지세대의 감각을 담은 ‘삼다수 PR 캠페인’ 아이디어 발굴에 나섰다.

제주삼다수는 제주개발공사-광동제약과 함께 종합 커뮤니케이션 그룹 KPR이 주최한 ‘제23회 KPR 대학생 PR 아이디어 공모전’에 과제를 제시하고 심사에 참여했다.

공모전은 ‘1020세대의 제주삼다수 음용 확대를 위한 PR 및 캠페인 아이디어’를 주제로 진행됐다. 참가자들은 제주개발공사 창립 30주년과 제주삼다수 출시 27주년을 맞아 새로운 소비 문화를 이끄는 Z세대의 브랜드 인식을 조사·분석하고, 광동제약의 유통 노하우를 반영한 가정배송 앱 활성화 방안을 포함한 실행 중심의 PR 전략을 제안했다.

제주삼다수는 이번 공모전을 통해 청년들의 시각에서 바라본 브랜드 인식과 소비 트렌드를 확인하고 참신한 마케팅 아이디어를 발굴하는 성과를 얻었다. 또한 공모전 특전으로 수상팀 중 1명에게 KPR 인턴십 기회를 제공, 대학생들이 공모전 참여 경험을 바탕으로 실무 환경을 직접 경험하고 역량을 확장할 수 있도록 지원한다.

한편 제주개발공사와 광동제약은 청년 인재 육성을 위한 사회공헌 활동을 지속적으로 전개하고 있다. 매년 제주삼다수재단에 장학금을 기탁하고 있으며, 제주 지역 대학생을 대상으로 광동제약 본사 및 연구개발(R&D) 연구소 인턴십 프로그램을 운영하는 등 교육과 경험 기회를 꾸준히 확대하고 있다.

제주삼다수 관계자는 “최신 트랜드를 이끌어가는 대학생들이 제안한 톡톡 튀는 아이디어를 발굴하고, 이를 실제 경험으로까지 연결할 수 있도록 지원하는 데 이번 공모전의 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 유통 파트너인 광동제약과 함께 젊은 인재 육성과 다방면의 사회적 책임을 실천하는 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

