트와이스 정연, 달라진 분위기…건강 회복 후 물오른 비주얼

사진 = 정연 SNS 계정

그룹 트와이스 멤버 정연이 성숙해진 비주얼로 팬들의 반가움을 자아냈다.

정연은 지난 24일 자신의 SNS에 “TWICE with Jimmy Fallon”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 정연은 날렵해진 턱선과 작은 얼굴, 또렷한 이목구비로 시선을 사로잡았다. 또한 그는 뱅 앞머리와 애쉬 계열 헤어스타일을 자연스럽게 소화하며 한층 물오른 미모를 드러냈다.

앞서 정연은 2020년 목디스크 치료 수술 이후 스테로이드 부작용으로 급격한 체중 변화를 겪었다고 밝힌 바 있다. 또한 공황장애 등 건강상의 이유로 네 차례 활동을 중단하기도 했다.

한편 정연이 속한 트와이스는 여섯 번째 월드투어 ‘THIS IS FOR’의 일환으로 북미 투어를 진행 중이다. 밴쿠버를 시작으로 총 20개 지역 35회 공연을 이어가며, 이후 아시아와 유럽을 포함한 대규모 일정으로 글로벌 팬들과 만날 예정이다.

